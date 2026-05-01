Освобождение двух населенных пунктов, голод в ВСУ и атака на Туапсе: последние новости СВО на 1 мая
Российская армия продолжает наступление в зоне СВО. Бойцы ВС РФ продвинулись в Сумской области и заняли село в ДНР на пути к Доброполью. За месяц силы ПВО уничтожили почти 10 тыс. украинских беспилотников. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Освобождение Корчаковки
Российские войска освободили село Корчаковка в Сумской области. В заявлении группировки «Север» отмечается, что продвижение бойцов ВС РФ в этом районе отодвигает противника от границ Суджанского района Курской области и увеличивает зону безопасности в Сумской области.
Продолжаются боевые действия в Шосткинском районе. Также идут бои в Мирополье, расположенном в 20 километрах от Суджи и в 30 километрах от Сум.
За сутки украинские вооружённые силы понесли потери в Сумской области, превышающие 140 человек. Были утрачены бронемашина, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, пикапы, грузовики, квадроциклы, миномёты, беспилотные летательные аппараты и израильская радиолокационная станция RADA.
Новоалександровка занята Армией России
В Донецкой Народной Республике Новоалександровка перешла под контроль российской армии. Населённый пункт находится на берегу реки Гришинки, недалеко от уже освобождённого Гришина. Отсюда ведёт прямая дорога на Доброполье.
Морпехи ВС РФ взяли под контроль логистические маршруты ВСУ у Доброполья
Подразделения морской пехоты группировки «Центр» взяли под контроль логистические пути Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении, сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве подчеркнули, что решающую роль в этой операции сыграли расчеты ударных дронов.
В ведомстве добавили, что операторы FPV-дронов из 177-го гвардейского полка морской пехоты установили огневой контроль над маршрутами передвижения украинских войск, поразив технику и личный состав. Для нарушения снабжения противника был проведен обширный рейд по тыловым дорогам, используемым для передвижения сил ВСУ.
ПВО РФ уничтожила почти 10 тыс. беспилотников ВСУ за месяц
В апреле 2026 года российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 9372 украинских беспилотных летательных аппарата на территории страны, сообщило Министерство обороны РФ. Наибольшее количество целей было сбито 6 апреля — в этот день было уничтожено 693 беспилотника. Кроме того, 30 апреля российские силы ПВО перехватили ещё 571 дрон.
В Туапсе при атаке БПЛА вспыхнул морской терминал
В Туапсе на территории морского терминала произошло возгорание после атаки беспилотника, проинформировали в оперативном штабе Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших нет.
Для тушения пожара привлекли 128 человек и 41 единицу техники, в том числе подразделения МЧС России. Согласно информации ведомства, ситуация остаётся под контролем.
Голод в ВСУ
В рядах 14-й механизированной бригады ВСУ сохраняется проблема с продовольствием. Это привело к смене командования, как стало известно 1 мая из российских силовых структур.
Согласно информации, полученной от источника, новый командир бригады Максимов взял на себя обязательство решить эту проблему. Тем временем украинские военные вынуждены питаться хлебом с плесенью, и сухим горохом. Положение противника, по данным российских силовых структур, ухудшается ежедневно.