01 мая 2026, 05:44

Сенатор Тшиманга: боевики использовали украинские БПЛА при атаке на Мали

В недавней атаке на Мали вооруженные бандформирования использовали украинские беспилотники, что подтверждает общую стратегию Киева по дестабилизации стран Африки. Об этом РИА Новости сообщил сенатор Демократической Республики Конго Криспин Кабаселе Тшиманга.





Недавно Министерство обороны России заявило о попытке захвата власти в Мали. Около 12 тысяч человек атаковали столицу государства, однако подразделения «Африканского корпуса» предотвратили госпереворот и защитили гражданское население.



«Это действительно так. Есть информация, что в субботу дроны, использованные для атак на Бамако и другие города Мали, были украинского производства», — заявил Тшиманга на прошедшем в Москве форуме Совинтерн.