01 мая 2026, 05:29

Карлсон: Запад затянул конфликт с РФ и привел Украину к уничтожению

Американский политический обозреватель Такер Карлсон заявил, что западные элиты привели Украину к разрушению, затянув конфликт с Россией. Такое мнение он высказал на своем YouTube-канале.





По его словам, неоконсервативное лобби поддерживает конфликт на Украине, используя средства американских и европейских налогоплательщиков. В результате погибло огромное количество украинских мужчин, а демографические показатели страны стремительно падают.



«Таким образом, Украина как нация — та нация, что существовала пять лет назад, — прекратит существование», — считает журналист.