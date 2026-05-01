Карлсон: Запад затянул конфликт с РФ и привел Украину к уничтожению
Американский политический обозреватель Такер Карлсон заявил, что западные элиты привели Украину к разрушению, затянув конфликт с Россией. Такое мнение он высказал на своем YouTube-канале.
По его словам, неоконсервативное лобби поддерживает конфликт на Украине, используя средства американских и европейских налогоплательщиков. В результате погибло огромное количество украинских мужчин, а демографические показатели страны стремительно падают.
«Таким образом, Украина как нация — та нация, что существовала пять лет назад, — прекратит существование», — считает журналист.Карлсон добавил, что теперь Запад начнет расхищать сельскохозяйственные земли Украины. Эту деструктивную политику, как утверждает обозреватель, легализовал лично Владимир Зеленский.