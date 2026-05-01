ПВО за ночь сбила 141 украинский беспилотник над регионами РФ
Силы ПВО за ночь сбили 141 украинский беспилотник над российскими регионами и над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
