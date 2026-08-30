Освобождение двух сел в Сумской области, удары по ракетам «Фламинго» и продвижение в глубину обороны ВСУ: последние новости СВО на 30 августа
Российские войска установили контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области. В результате активных действий бойцы ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, а также наносят удары по позициям и технике противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Российская армия установила контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области
Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населённые пункты Великий Прикол и Садки в Сумской области, действуя активно и решительно. Об этом сообщили в Минобороны России.
В районах Бариловка, Кияница, Никольское, Великая Рыбица и Юнаковка в Сумской области подразделения нанесли урон живой силе и технике двух механизированных бригад и одной аэромобильной бригады ВСУ. В Харьковской области формирования четырёх механизированных, одной мотопехотной и двух бригад территориальной обороны ВСУ были поражены в районах Приколотное, Гогино, Слатино, Избицкое, Новоалександровка и Подсреднее.
Потери ВСУ составили более 230 человек, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
Силы ПВО уничтожили более 400 БПЛА ВСУ над регионами РФ
Согласно информации военного ведомства, за ночь с 20:00 29 августа до 08:00 30 августа российские системы противовоздушной обороны сбили 494 украинских беспилотника самолетного типа. Дроны были уничтожены над Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
ВС России нанесли удары по технике ВСУ
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили свои позиции и заняли более выгодные рубежи. Они нанесли значительный урон живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, морской пехоты и двух бригад территориальной обороны. Это произошло в районах Изюмское, Староверовка, Грушевка, Пески-Радьковские, Малеевка, Прокоповка Харьковской области, а также в Святогорске и Карповке Донецкой Народной Республики.
Противник потерял более 210 человек, бронетранспортёр М1117 американского производства, боевую бронированную машину «Казак», бронеавтомобиль «Titan-S», произведённый в Канаде, и 20 единиц автомобильной техники.
Подразделения «Южной» группировки российской армии продвинулись вперед и нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, одной мотопехотной бригады, двух аэромобильных бригад, одной горно-штурмовой бригады и одного штурмового полка ВСУ, а также бригады теробороны Украины. Это произошло в районах населенных пунктов Клиновое, Райское, Славянск, Краматорск, Никаноровка, Новоселовка, Дружковка и Кондратовка в Донецкой Народной Республике.
В результате боевых действий украинские силы потеряли до 240 человек личного состава, один бронетранспортер «Stryker», произведенный в США, 26 автомобилей, два артиллерийских орудия и одну боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».
Подразделения группировки «Центр» улучшили свои тактические позиции. В результате боевых действий они нанесли значительный урон живой силе и технике противника. Потери понесли три механизированные бригады, егерская бригада, штурмовая бригада ВСУ, бригада морской пехоты и три бригады Национальной гвардии Украины. Это произошло в районах населенных пунктов Белозерское, Андреевка, Старорайское, Веселая Гора, Доброполье, Славянка, Федоровка в Донецкой Народной Республике и Ивановка в Днепропетровской области.
Украинские вооруженные формирования потеряли до 375 человек, одну боевую бронированную машину «Senator» производства Канады, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Продвижение ВС РФ в глубину обороны противника
Войска группировки «Восток» продолжают наступление вглубь оборонительных позиций противника. Они нанесли урон живой силе и технике двух штурмовых бригад, трёх десантно-штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ. Это произошло в районах населённых пунктов Омельник, Васиновка, Никольское, Самойловка в Запорожской области, а также Правда, Ивановка и Гавриловка в Днепропетровской области. В результате боёв противник потерял до 340 человек личного состава и четыре автомобиля.
Российские войска поразили место подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго»
Подразделения группировки «Днепр» успешно атаковали живую силу и технику трёх механизированных бригад ВСУ в населённых пунктах Преображенка, Юльевка и Орехов Запорожской области.
В результате операции было ликвидировано до 30 военнослужащих ВСУ, уничтожено 16 автомобилей, 122-мм гаубица Д-30 и три установки радиоэлектронной борьбы.
Российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, были поражены места подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго», объекты топливно-энергетического комплекса, цеха по производству боеприпасов, логистические центры, используемые ВСУ, а также места сборки и хранения беспилотных аппаратов и их компонентов. Кроме того, удары нанесли по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 143 районах.