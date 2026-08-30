30 августа 2026, 11:52

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска установили контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области. В результате активных действий бойцы ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, а также наносят удары по позициям и технике противника. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Российская армия установила контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области Силы ПВО уничтожили более 400 БПЛА ВСУ над регионами РФ ВС России нанесли удары по технике ВСУ Продвижение ВС РФ в глубину обороны противника Российские войска поразили место подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго»

Российская армия установила контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Силы ПВО уничтожили более 400 БПЛА ВСУ над регионами РФ

ВС России нанесли удары по технике ВСУ

Фото: iStock/vadimrysev

Продвижение ВС РФ в глубину обороны противника

Российские войска поразили место подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго»