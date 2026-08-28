Подтвердить статус участника СВО теперь можно через «Госуслуги»
На портале «Госуслуги» запустили новый сервис для электронного подтверждения статуса участника СВО. Военнослужащие и члены их семей смогут предъявлять специальный QR-код при посещении культурных и спортивных мероприятий, чтобы воспользоваться предусмотренными льготами.
Для получения электронного подтверждения потребуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и установленное мобильное приложение. В специальном разделе необходимо выбрать опцию «Получить», после чего система автоматически направит запрос в Министерство обороны для проверки сведений.
При подтверждении данных на экране появится QR-код, который будет действовать в течение пяти минут. Если необходимая информация не найдется в системе, пользователь получит инструкцию о том, как оформить бумажную справку в военно-служебном центре.
Предъявить электронный код можно сотруднику учреждения, предоставляющего льготу. Для проверки его подлинности используется приложение «Госскан», а сама процедура занимает несколько секунд.
Новый цифровой сервис призван упростить подтверждение статуса, ускорить оформление льгот и сократить использование бумажных документов. При этом электронный вариант не отменяет действующие способы подтверждения: при необходимости статус можно подтвердить бумажной справкой или удостоверением ветерана.
Проект реализован при поддержке Минкульта и Минспорта России.
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