Подтвердить статус участника СВО теперь можно через «Госуслуги»

28 августа 2026, 15:11

Фото: iStock/dikushin

На портале «Госуслуги» запустили новый сервис для электронного подтверждения статуса участника СВО. Военнослужащие и члены их семей смогут предъявлять специальный QR-код при посещении культурных и спортивных мероприятий, чтобы воспользоваться предусмотренными льготами.