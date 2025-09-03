Освобождение Фёдоровки, тяжёлые бои в Юнаковке, пожар в Ростове-на-Дону: последние новости СВО на 3 сентября
Третьего сентября 2025 года российские войска продолжают удерживать инициативу, наносят удары по инфраструктуре ВСУ и продвигаются вглубь позиций противника на стратегически важных направлениях. Подробнее о ситуации в зоне специальной военной операции расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: обстрел левобережья Днепра
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили 79 артиллерийских снарядов по левобережью Днепра. В результате обстрелов в Алёшках, Голой Пристани и Раденске ранены четыре мирных жителя. В Новой Каховке повреждён многоквартирный дом. Российские войска продолжают наносить точечные удары по позициям ВСУ, разрушая военную инфраструктуру и склады боеприпасов. Несмотря на активность противника, линия фронта остаётся стабильной.
Запорожское направление: упорное сопротивление ВСУ
В районе южной окраины Приморского российские войска пытаются закрепиться, встречая упорное сопротивление ВСУ. Сражение за Степногорск продолжается без значительных изменений на линии соприкосновения. Позиционные бои фиксируются в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. Противник активно использует беспилотники: в Энергодаре дроны украинских войск атаковали жилые дома, но, по предварительным данным, пострадавших нет. Российские силы ПВО эффективно противодействуют атакам ВСУ.
Угледарское направление: активное наступление ВС РФ
Российские войска ведут активные наступательные действия, атакуя по всей линии соприкосновения в поисках уязвимых мест в обороне ВСУ. Значительный успех достигнут в районе Камышевахи и Малиевки, где ВС РФ ликвидировали так называемый «карман», выровняв фронт. Штурмовые группы продвигаются в районе Новосёловки, постепенно усиливая контроль над стратегическими позициями. Противник пытается удерживать рубежи, но теряет инициативу под давлением российских войск.
Константиновское направление: неудачные контратаки противника
Бойцы ВС РФ ведут бои севернее Полтавки и Русин Яра. В районах Нелеповки, Предтечино и Александро-Шультино ВСУ предпринимают контратаки, пытаясь стабилизировать линию фронта. Утром российская авиация нанесла удар четырьмя фугасными авиабомбами (ФАБ) по складу боеприпасов ВСУ, предназначенному для ствольной и реактивной артиллерии. В результате атаки зафиксирована повторная детонация, что подтверждает уничтожение значительного объёма боеприпасов.
Северское направление: освобождение Фёдоровки
Российские войска освободили село Фёдоровка, расположенное в 10 км южнее Северска и в 8 км западнее Выемки. Это важный тактический успех, который укрепляет позиции ВС РФ на Северском направлении. Позиционные бои продолжаются в районах Выемки и Ивано-Дарьевки, где российские войска вытесняют противника, создавая предпосылки для дальнейшего наступления.
Краснолиманское направление: подготовка к новому наступлению ВС РФ
Российские войска продвигаются в сторону Дружелюбовки со стороны Петровского. Атаки также ведутся в направлении Малиевки и Андреевки из района Глущенково, с прицелом на выход к реке Оскол. Ситуация в районах Шандриголово и Заречного остаётся без изменений, но активность ВС РФ свидетельствует о подготовке к новым наступательным операциям.
Купянское направление: жёсткое сопротивление ВСУ
На Купянском направлении обстановка остаётся сложной и неопределённой. Несмотря на противоречивые заявления, село Московка находится под контролем ВС РФ. В городской черте Купянска продолжаются бои, а в районе Соболевки российские войска отражают атаки противника. ВС РФ сохраняют инициативу, но ВСУ усиливают сопротивление, перебрасывая дополнительные силы.
Харьковское направление: бои за Волчанск
ВСУ стянули дополнительные резервы в район Волчанска, где в южной части города идут интенсивные бои.
Сумское направление: бои за Юнаковку и контратаки ВСУ в районе Андреевки
В Сумском приграничье тяжёлые бои продолжаются в Юнаковке, но линия фронта остаётся практически неподвижной. В районе Андреевки противник предпринял две контратаки, но обе были успешно отражены, а атакующие подразделения ВСУ уничтожены.
Покровское направление: эпицентр боевых действий
В районе Удачного не утихают столкновения: ВСУ стягивают резервы и регулярно контратакуют, но российские войска удерживают инициативу. В юго-западной части Покровска ВС РФ расширяют зону контроля, продвигаясь в городской черте. На восточном фланге, в районе Новоэкономического, контратаки ВСУ оказались безуспешными. Упорные бои продолжаются в районах Шахово, Владимировки и Софиевки, где российские силы вытесняют противника.
Взаимные обстрелы: удары дронов и работа противовоздушной обороны РФ
За ночь российские силы ПВО сбили 105 беспилотников ВСУ над шестью регионами, 15 дронов — над акваторией Черного моря, 2 БПЛА — над акваторией Азовского моря. В Ростове-на-Дону в результате атаки дронов загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов, повреждены несколько квартир, пострадали четыре человека. В Белгородской области двое мирных жителей получили ранения.
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удары по военным объектам в десяти регионах Украины, включая пункты временной дислокации, пункты управления и склады амуниции. Наиболее мощный удар, с участием не менее 30 дронов «Герань», был направлен на портовую инфраструктуру Измаила в Одесской области. Уничтожены несколько танкеров для перевозки нефтепродуктов, причал, перекачивающие станции и магистральный трубопровод, через который осуществлялся «серый импорт» топлива и товаров двойного назначения.