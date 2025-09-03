Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 105 БПЛА ВСУ

03 сентября 2025, 07:25

Фото: iStock/PavelRodimov

В прошедшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали 105 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом информирует Министерство обороны России.