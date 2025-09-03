Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 105 БПЛА ВСУ
В прошедшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали 105 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом информирует Министерство обороны России.
По данным ведомства, наибольшее количество БПЛА было уничтожено над Ростовской областью — 25 беспилотников. На втором месте оказалась Брянская область, где были сбиты 24 аппарата. Краснодарский край также стал зоной активных действий ПВО, где было ликвидировано 20 БПЛА.
Дополнительно, 15 беспилотников были уничтожены над акваторией Черного моря, 10 — над Калужской областью и 8 — над Республикой Крым. Кроме того, зафиксированы случаи уничтожения 2 БПЛА над акваторией Азовского моря и 1 — над Смоленской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
