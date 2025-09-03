Мобилизованные в ВСУ у Андреевки стали пропадать на следующий день
Мобилизованные в ВСУ у Андреевки Сумской области пропадают без вести на следующий же день после прибытия на передовую. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Как сообщил источник агентства, в 71-й отдельной егерской бригаде продолжается практика создания штурмовых групп из числа молодых солдат, прошедших обучение в учебном центре. Однако родственники украинских военнослужащих утверждают, что многие из них исчезают без вести уже на следующий день после прибытия на передовую.
Ранее стало известно, что почти взвод обученных в Британии десантников ВСУ дезертировал по пути на фронт. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: