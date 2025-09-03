Мобилизованные в ВСУ у Андреевки стали пропадать на следующий день

03 сентября 2025, 09:00

ТАСС: Мобилизованные в ВСУ у Андреевки пропадают без вести на следующий день

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Мобилизованные в ВСУ у Андреевки Сумской области пропадают без вести на следующий же день после прибытия на передовую. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.