Достижения.рф

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА и блиндаж ВСУ в ДНР

Фото: iStock/IherPhoto

Подразделения российской группировки войск «‎Южная» провели успешную операцию на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), в ходе которой были выявлены и уничтожены стратегические объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ).



Как сообщает Министерство обороны России, в районе населенного пункта Бересток во время воздушной разведки и патрулирования была обнаружена спутниковая антенна Starlink. В результате доразведки прилегающей территории был идентифицирован блиндаж с личным составом ВСУ. Артиллерийские расчеты «Южной» группировки незамедлительно нанесли огневое поражение по выявленным целям, что привело к уничтожению средств связи и укрытия ВСУ вместе с личным составом.

Кроме того, в районе Степановки в ДНР совместными усилиями артиллеристов и операторов БПЛА «Южной» группировки был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ, который также был успешно ликвидирован с использованием ударного FPV-дрона.

Министерство обороны продолжает информировать о ходе операций и предпринимает меры для обеспечения безопасности на фронте.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0