ВС России уничтожили пункт управления БПЛА и блиндаж ВСУ в ДНР
Подразделения российской группировки войск «Южная» провели успешную операцию на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), в ходе которой были выявлены и уничтожены стратегические объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как сообщает Министерство обороны России, в районе населенного пункта Бересток во время воздушной разведки и патрулирования была обнаружена спутниковая антенна Starlink. В результате доразведки прилегающей территории был идентифицирован блиндаж с личным составом ВСУ. Артиллерийские расчеты «Южной» группировки незамедлительно нанесли огневое поражение по выявленным целям, что привело к уничтожению средств связи и укрытия ВСУ вместе с личным составом.
Кроме того, в районе Степановки в ДНР совместными усилиями артиллеристов и операторов БПЛА «Южной» группировки был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ, который также был успешно ликвидирован с использованием ударного FPV-дрона.
Министерство обороны продолжает информировать о ходе операций и предпринимает меры для обеспечения безопасности на фронте.
