03 сентября 2025, 07:41

Фото: iStock/IherPhoto

Подразделения российской группировки войск «‎Южная» провели успешную операцию на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), в ходе которой были выявлены и уничтожены стратегические объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ).