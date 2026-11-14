14 ноября 2026, 08:59

Фото: Минобороны РФ

Российские войска за прошедшие сутки нанесли серию ударов по тыловым объектам Украины, сорвали ротацию и снабжение подразделений ВСУ на нескольких направлениях, а также установили контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Борьба с роботизированными системами ВСУ Срыв ротации ВСУ на Запорожском направлении Ликвидация склада боеприпасов и пунктов управления БПЛА ВСУ Удары ВС РФ по опорному пункту ВСУ Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Борьба с роботизированными системами ВСУ

Срыв ротации ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Минобороны РФ

Ликвидация склада боеприпасов и пунктов управления БПЛА ВСУ

Удары ВС РФ по опорному пункту ВСУ

Успехи группировки войск «Север»