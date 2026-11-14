Освобождение Котовки и Никольского, удары по тыловым объектам Украины и срыв ротации ВСУ: последние новости СВО на 14 ноября
Российские войска за прошедшие сутки нанесли серию ударов по тыловым объектам Украины, сорвали ротацию и снабжение подразделений ВСУ на нескольких направлениях, а также установили контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 29 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Тульской, Ростовской областями, а также над Московским регионом и акваториями Чёрного и Азовского морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 14 ноября ВС РФ, российские беспилотники нанесли удары по энергетическим объектам, портовым и железнодорожным узлам, а также судам, перевозящим военные грузы для Украины. Поражена подстанция в Прилуках Черниговской области, питающая военные предприятия и логистические центры с имуществом армии. В море уничтожен сухогруз, следовавший в Одессу с грузами военного назначения. В районе станции Матвеевка Запорожской области выведены из строя два локомотива, задействованных в интересах ВСУ.
Борьба с роботизированными системами ВСУОператоры ударных дронов «Южной» группировки в ходе разведки выявили перемещение наземных роботизированных комплексов в ближнем тылу ВСУ. Отслеживание маршрутов с воздуха позволило вскрыть вражеские пункты управления беспилотниками, развернутые антенны связи, а также подготовленные к запуску аппараты и наземные платформы. В результате прицельного огневого удара ликвидированы четыре пункта управления БПЛА и свыше десяти роботизированных комплексов, которые обеспечивали снабжение передовых позиций. Всего за минувшие сутки в Славянско-Краматорской агломерации подразделения группировки уничтожили 76 наземных роботов.
Срыв ротации ВСУ на Запорожском направленииРазведывательные дроны группировки «Восток» засекли выдвижение бронетранспортера, автомобилей и квадроциклов к переднему краю ВСУ в Запорожской области. Техника шла для переброски личного состава и смены подразделений. Координаты целей передали операторам ударных беспилотников войск беспилотных систем «Востока», которые отработали по колонне серией ударов.
Точными попаданиями ликвидированы бронетранспортер с дополнительным защитным каркасом, машины и квадроциклы вместе с находившимися на них боевиками. Разгром транспорта и живой силы сорвал намеченную ротацию.
Ликвидация склада боеприпасов и пунктов управления БПЛА ВСУРазведывательные дроны группировки «Восток» вскрыли в Запорожской области полевой склад боеприпасов противника и несколько пунктов управления беспилотниками ВСУ. Эти объекты обеспечивали снабжение передовых подразделений и организацию применения ударных дронов. ВС РФ Для нанесения огневого удара задействовали расчёты 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт-С». Получив координаты, артиллеристы отработали по местам хранения боеприпасов и размещения операторов беспилотных систем. Все цели уничтожены.
Удары ВС РФ по опорному пункту ВСУВоеннослужащие расчета беспилотных систем 29-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты группировки «Центр» двойным ударом ликвидировали опорный пункт формирований ВСУ на Днепропетровском направлении. Беспилотник «Молния-2» оснащен прикрепленным к нему ударным квадрокоптером. Когда это необходимо, FPV-дрон отделяется. «Молния» первая атакует обнаруженную цель, а отделившийся коптер снимает результат на камеру объективного контроля и продолжает движение. После этого оператор анализирует ситуацию и принимает решение: либо повторить атаку по той же цели, либо направить дрон на другие вражеские объекты. Тандемный способ значительно увеличивает дальность поражения и позволяет работать в глубине оборонительных порядков врага.
Успехи группировки войск «Север»Российские войска установили контроль над населенными пунктами Котовка Харьковской области и Никольское Сумской области. По данным Минобороны России, группировка «Север» активно применяла реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и различные типы ударных БПЛА. Операторы дронов обеспечивали поддержку штурмовым отрядам. Они выявляли опасные участки и альтернативные пути, а также обозначали огневые точки противника и места, где укрылась пехота ВСУ. Штурмовые группы действовали небольшими подразделениями, что способствовало их успешному продвижению и закреплению на новых позициях.
Подразделения беспилотных систем круглосуточно вели разведку, передавали точные координаты для корректировки артиллерийского огня, а также применяли беспилотники типа «Молния-2», ударные FPV-дроны и БПЛА гексакоптерного типа. Выдавив украинских националистов за пределы населенного пункта, военнослужащие группировки «Север» приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающей территории.