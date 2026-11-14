В Ростовской области при падении беспилотника загорелась гостиница

14 ноября 2026, 07:20

Фото: iStock/wirot pathi

В Ростовской области при падении беспилотника здание гостиницы получило повреждения. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.





Он пояснил, что в ночь с 13 на 14 ноября в Миллеровском районе силы ПВО уничтожили БПЛА во время отражения воздушной атаки. Один из дронов упал в хуторе Северный Сад: там пострадало здание гостиницы. Начался пожар, однако его уже потушили. В настоящий момент экстренные службы работают на месте происшествия. Губернатор уточнил, что люди в результате инцидента не пострадали.





«На Дону продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак, а также размещение такой информации в сети Интернет», — напомнил Слюсарь.