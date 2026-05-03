Освобождение Мирополья, успехи ВС РФ под Добропольем и бегство ВСУ из Куриловки: последние новости СВО на 3 мая
Российские военные продолжают активное наступление на нескольких направлениях. В Сумской области группировка войск «Север» взяла под контроль село Мирополье. А в Харьковской области подразделения ВС РФ закрепились в Куриловке. Как украинское командование бездумно жертвует своими солдатами и откуда бегут ВСУ — в материале «Радио 1».
Сумская областьГруппировка войск «Север» установила контроль над Миропольем — населенным пунктом, расположенным недалеко от границы с Курской областью. Штурмом руководили бойцы подразделения Ленинградского военного округа, созданного два года назад.
До боевых действий там проживало около трех тысяч человек. С началом конфликта ВСУ превратили это село в укрепрайон, приспособив каждое строение под огневую точку.
По словам военного обозревателя Юрия Подоляки, бои за Мирополье длились с конца февраля до конца апреля. Российские военные постепенно, метр за метром, очищали село от противника.
Обозреватель отметил, что украинское командование, опасаясь реакции руководства, не докладывало наверх о проблемах на этом участке. В итоге ВС РФ получили удобную базу для накопления сил.
Харьковская областьВ Купянске до сих пор продолжаются столкновения небольших групп российских и украинских военных. Ситуация на этом направлении складывается не в пользу Киева и ежедневно ухудшается.
Около двух третей жилых строений в Куриловке находятся под устойчивым контролем подразделений ВС РФ. От этого села наши солдаты продвигаются к окраинам Купянска-Узлового, Ковшаровки и Новоосинова.
Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что украинские формирования по-прежнему удерживают часть позиций на плацдарме восточнее Купянска и иногда предпринимают контратаки при поддержке расчетов БПЛА. При этом количество задействованных сил противника на всем направлении постепенно сокращается.
На севере Харьковской области, в Волчанском районе, «северяне» ведут бои с ВСУ в лесных массивах. В частности, бои не стихают в окрестностях Охримовки.
Донецкая народная республикаНа Добропольском направлении инициатива полностью перешла к российской армии. Группировка войск «Центр» продвигается по всей линии соприкосновения, ведя тяжелые бои.
Наибольших успехов штурмовики добились в окрестностях Гришина. Есть сведения о зачистке так называемого «кармана» возле трассы М30, а также о наступлении от недавно освобожденной Новоалександровки.
Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что противник продолжает бездумно терять личный состав и технику, пытаясь остановить наступление наших войск.
«Этот район давно стал еще одним кладбищем для сотен единиц боевой техники и живой силы украинских формирований. Проскочить «прозрачное» поле боя — нереально», — добавил он.
Массированная атака БПЛАМинобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 334 беспилотника самолетного типа, запущенных противником. Целями массированной атаки стали 16 российских регионов.
Та, воздушные цели перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым.