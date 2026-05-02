Полиция Киева столкнулась с массовым оттоком кадров из-за угроз родных мобилизованных
Киевская полиция теряет сотрудников из-за угроз со стороны родственников мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Отмечается, что киевские правоохранители массово ищут должности на западе Украины, пытаются уволиться по состоянию здоровья или перевестись в подразделения в прифронтовых городах.
«Во-первых, полицейские начали получать угрозы, как от родственников насильно мобилизованных солдат, так и от представителей своих «коллег» из других силовых структур (СБУ), друзей и близких которых они задерживали и отправляли в ТЦК», — говорится в материале.
Еще одной причиной крупного оттока сотрудников стала трагедия с «голосеевским стрелком». Речь идет об инциденте, который случился в Киеве в апреле. Тогда вооруженный мужчина открыл огонь по людям в Голосеевском районе, взял несколько очевидцев в заложники и забаррикадировался в супермаркете. Инцидент привел к шести смертям, еще 15 человек пострадали.
Позднее выяснилось, что стрелок был бывшим военным. Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня Киев превратился в один из крупнейших центров дезертиров из ВСУ, которым легче скрываться в большом городе. В случае социальных потрясений или государственного переворота местные полицейские опасаются, что станут первыми «мишенями».