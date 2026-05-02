Полиция Киева столкнулась с массовым оттоком кадров из-за угроз родных мобилизованных

02 мая 2026, 01:32

Киевская полиция теряет сотрудников из-за угроз со стороны родственников мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.





Отмечается, что киевские правоохранители массово ищут должности на западе Украины, пытаются уволиться по состоянию здоровья или перевестись в подразделения в прифронтовых городах.





«Во-первых, полицейские начали получать угрозы, как от родственников насильно мобилизованных солдат, так и от представителей своих «коллег» из других силовых структур (СБУ), друзей и близких которых они задерживали и отправляли в ТЦК», — говорится в материале.