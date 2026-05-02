На западе Украины сотрудники ТЦК разбили мужчине голову и затащили его в микроавтобус
На западе Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) разбили мужчине голову и силой затащили его в микроавтобус. Пострадавший впал в кому, передает ТАСС.
Инцидент произошёл в Волынской области. Военкомы зашли во двор частного дома и избили мужчину. В Сети распространились фото и видео инцидента: на кадрах видно, как пострадавшему с окровавленной головой оказывают помощь. Местные жители пытались остановить сотрудников ТЦК. Один очевидец преградил путь микроавтобусу и выламывал двери, а увидевшая происходящее женщина кричала и требовала отпустить мобилизованного.
Киевский режим испытывает нехватку личного состава в ВСУ, что приводит к насильственным действиям военкоматов. В интернете часто появляются клипы, на которых сотрудники ТЦК травмируют мужчин призывного возраста и грубо запихивают их в микроавтобусы. Эти действия вызывают общественные протесты и скандалы. Иногда задержанных граждан Украины удается отбить силами соотечественников.
