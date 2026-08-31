31 августа 2026, 10:07

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают систематическую работу по ослаблению военного потенциала и логистики противника. В течение суток наступательные действия развиваются сразу на нескольких направлениях. Подразделения группировок «Север» и «Центр» расширили зоны контроля в приграничных районах Сумщины и в ДНР, одновременно армейская авиация и расчёты БПЛА наносят прицельные удары по украинским укрепрайонам, транспорту и складам боеприпасов. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Атаки по транспортным узлам Украины Удары по резервам и укрепрайонам ВСУ в Запорожской области Блокировка трассы снабжения в Краматорском районе Успехи подразделения группировки войск «Север» Успехи подразделения группировки войск «Центр»



Ночная работа ПВО

Атаки по транспортным узлам Украины

Удары по резервам и укрепрайонам ВСУ в Запорожской области

Блокировка трассы снабжения в Краматорском районе

Фото: Минобороны РФ

Успехи подразделения группировки войск «Север»

Успехи подразделения группировки войск «Центр»