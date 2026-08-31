Освобождение населенных пунктов Садки и Великий Прикол, удары по логистике и резервам ВСУ: последние новости СВО на 31 августа
Российские войска продолжают систематическую работу по ослаблению военного потенциала и логистики противника. В течение суток наступательные действия развиваются сразу на нескольких направлениях. Подразделения группировок «Север» и «Центр» расширили зоны контроля в приграничных районах Сумщины и в ДНР, одновременно армейская авиация и расчёты БПЛА наносят прицельные удары по украинским укрепрайонам, транспорту и складам боеприпасов. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 239 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Атаки по транспортным узлам УкраиныВ течение дня российские войска продолжали массированные удары по украинским оборонным предприятиям и узлам снабжения, задействованным в обеспечении ВСУ. В Киевской области ударные БПЛА ВС РФ поразили логистический центр «Пирогово». Этот объект аккумулировал и распределял товары двойного назначения, включая компоненты для беспилотников большой и средней дальности. Атака вывела из строя инфраструктуру хранения и перевалки грузов. Работа по выявлению и ликвидации подобных объектов продолжается.
Удары по резервам и укрепрайонам ВСУ в Запорожской областиВ ходе аэроразведки ВС РФ зафиксированы фортификационные сооружения противника в черте населённого пункта Широкое и на смежной территории. Обнаружены боевики ВСУ, огневые средства и элементы обороны противника. Переданные координаты легли в основу артиллерийской работы. Согласно данным Минобороны РФ, расчёты гаубиц «Мста-Б» использовали фугасные снаряды и высокоточные боеприпасы «Краснополь». В результате огневого воздействия были уничтожены опорные пункты и инженерные сооружения украинской армии.
Параллельно на данном направлении средства БПЛА отследили перемещение колёсной и гусеничной техники. Противник организовывал подвоз резервистов запаса и машин к передовым позициям, используя транспортные артерии и лесные массивы. После подтверждения целей операторы ударных дронов и боевых беспилотников типа «Ланцет» провели точечные атаки. Поражены грузовые автомобили с живой силой и боеприпасами, бронетранспортёр М1117 и бронеавтомобиль UAT-TISA. Уничтожение вражеских отрядов, бронетехники и транспорта с грузами блокировало планируемую ротацию и перемещение дополнительных сил. Попытка укрепить передовые рубежи сорвана, противник лишён возможностей наращивать оборону.
Блокировка трассы снабжения в Краматорском районеПодразделения БПЛА «Южной» группировки ВС РФ ведут систематическое поражение автомобильной техники противника в городах и посёлках краматорской агломерации. Непрерывный мониторинг воздушного пространства и профессиональные действия операторов лишают украинские силы возможности безопасно использовать дороги в Славянско-Краматорской зоне. Минувшим днем в Дружковке и Малотарановке разведка ВС РФ засекла три армейских автомобиля и два квадроцикла. Эти машины обеспечивали перевозку солдат и грузов для нужд ВСУ. Расчёты FPV-дронов нанесли прицельные удары, полностью выведя из строя все выявленные транспортные единицы.
Успехи подразделения группировки войск «Север»Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север» в ходе активных наступательных действий заняли населённый пункт Садки в Сумской области. Штурмовые отряды ВС РФ при поддержке артиллерийских расчётов и ударных беспилотников вошли в село, закрепились на позициях и вытеснили украинские формирования за его границы. После этого российские военные приступили к очистке строений, подвалов и окружающей местности. В Садках и окрестностях противник размещал средства ПВО, артиллерийские системы и пункты управления дронами. Взятие этого рубежа увеличивает буферную зону у российской границы.
Кроме того, подразделения 15-го отдельного танкового полка группировки «Север» взяли под контроль село Великий Прикол в Сумской области. Штурмовые группы ВС РФ вошли в населённый пункт и закрепились на занятых рубежах. Полный контроль над этим населённым пунктом расширяет зону безопасности вдоль государственной границы, лишая противника плацдармов для обстрелов приграничных районов.