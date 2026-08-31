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Освобождение населенных пунктов Садки и Великий Прикол, удары по логистике и резервам ВСУ: последние новости СВО на 31 августа

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают систематическую работу по ослаблению военного потенциала и логистики противника. В течение суток наступательные действия развиваются сразу на нескольких направлениях. Подразделения группировок «Север» и «Центр» расширили зоны контроля в приграничных районах Сумщины и в ДНР, одновременно армейская авиация и расчёты БПЛА наносят прицельные удары по украинским укрепрайонам, транспорту и складам боеприпасов. Подробности — в материале «Радио 1».




Ночная работа ПВО

Минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 239 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.

Атаки по транспортным узлам Украины

В течение дня российские войска продолжали массированные удары по украинским оборонным предприятиям и узлам снабжения, задействованным в обеспечении ВСУ. В Киевской области ударные БПЛА ВС РФ поразили логистический центр «Пирогово». Этот объект аккумулировал и распределял товары двойного назначения, включая компоненты для беспилотников большой и средней дальности. Атака вывела из строя инфраструктуру хранения и перевалки грузов. Работа по выявлению и ликвидации подобных объектов продолжается.

Удары по резервам и укрепрайонам ВСУ в Запорожской области

В ходе аэроразведки ВС РФ зафиксированы фортификационные сооружения противника в черте населённого пункта Широкое и на смежной территории. Обнаружены боевики ВСУ, огневые средства и элементы обороны противника. Переданные координаты легли в основу артиллерийской работы. Согласно данным Минобороны РФ, расчёты гаубиц «Мста-Б» использовали фугасные снаряды и высокоточные боеприпасы «Краснополь». В результате огневого воздействия были уничтожены опорные пункты и инженерные сооружения украинской армии.

Параллельно на данном направлении средства БПЛА отследили перемещение колёсной и гусеничной техники. Противник организовывал подвоз резервистов запаса и машин к передовым позициям, используя транспортные артерии и лесные массивы. После подтверждения целей операторы ударных дронов и боевых беспилотников типа «Ланцет» провели точечные атаки. Поражены грузовые автомобили с живой силой и боеприпасами, бронетранспортёр М1117 и бронеавтомобиль UAT-TISA. Уничтожение вражеских отрядов, бронетехники и транспорта с грузами блокировало планируемую ротацию и перемещение дополнительных сил. Попытка укрепить передовые рубежи сорвана, противник лишён возможностей наращивать оборону.

Блокировка трассы снабжения в Краматорском районе

Фото: Минобороны РФ
Подразделения БПЛА «Южной» группировки ВС РФ ведут систематическое поражение автомобильной техники противника в городах и посёлках краматорской агломерации. Непрерывный мониторинг воздушного пространства и профессиональные действия операторов лишают украинские силы возможности безопасно использовать дороги в Славянско-Краматорской зоне. Минувшим днем в Дружковке и Малотарановке разведка ВС РФ засекла три армейских автомобиля и два квадроцикла. Эти машины обеспечивали перевозку солдат и грузов для нужд ВСУ. Расчёты FPV-дронов нанесли прицельные удары, полностью выведя из строя все выявленные транспортные единицы.

Успехи подразделения группировки войск «Север»

Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север» в ходе активных наступательных действий заняли населённый пункт Садки в Сумской области. Штурмовые отряды ВС РФ при поддержке артиллерийских расчётов и ударных беспилотников вошли в село, закрепились на позициях и вытеснили украинские формирования за его границы. После этого российские военные приступили к очистке строений, подвалов и окружающей местности. В Садках и окрестностях противник размещал средства ПВО, артиллерийские системы и пункты управления дронами. Взятие этого рубежа увеличивает буферную зону у российской границы.

Кроме того, подразделения 15-го отдельного танкового полка группировки «Север» взяли под контроль село Великий Прикол в Сумской области. Штурмовые группы ВС РФ вошли в населённый пункт и закрепились на занятых рубежах. Полный контроль над этим населённым пунктом расширяет зону безопасности вдоль государственной границы, лишая противника плацдармов для обстрелов приграничных районов.

Успехи подразделения группировки войск «Центр»

Войска группировки «Центр» успешно освободили Рубежное и Новоандреевку в ДНР. Перед штурмом сёл ВС РФ нанесли удары по разведанным опорным пунктам ВСУ. Артиллерийские подразделения и ударные беспилотные летательные аппараты успешно поразили обнаруженные объекты. Согласно данным Минобороны РФ, для уничтожения долговременных и глубоко расположенных огневых позиций использовались управляемые авиабомбы. После подавления оборонительных узлов штурмовые отряды вошли в населённые пункты и поэтапно зачистили все здания и дворовые постройки от оставшихся групп неприятеля.

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Елена Генералова

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