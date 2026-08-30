Силы ПВО отражают массированный налёт беспилотников в Ленинградской области
В Ленинградской области силы противовоздушной обороны отражают массированный налёт беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее, около двух часов ночи, он предупредил, что в воздушном пространстве Ленобласти объявляется опасность БПЛА, из-за чего возможно понижение скорости мобильного интернета. В 02:56 (мск) стало известно об уничтожении пяти украинских дронов, а еще через час количество сбитых беспилотников достигло 30.
Дрозденко уточнил, что боевая работа все еще продолжается. Информации о возможных пострадавших, жертвах или повреждениях на земле не поступала.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Краснодаре у местных жителей начались массовые приступы удушья и кашля после грозы. За несколько дней в больницы обратились более ста человек с жалобами на одышку и резкое затруднение дыхания, среди пострадавших оказалось много беременных женщин.
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