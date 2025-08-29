Освобождение Нелеповки и Удачного, удар по шахте «Добропольская», повреждения под Волгоградом: последние новости СВО
29 августа 2025 года российские войска развивают наступление на ключевых направлениях, а Военно-космические силы нанесли масштабные удары по военной инфраструктуре Украины. При этом линия фронта остаётся напряжённой, а бои приобретают всё более ожесточённый характер. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Херсонская область: бои за левобережье ДнепраНа левом берегу Днепра российские войска продолжают активно давить на укреплённые позиции ВСУ. Основные удары приходятся на районы Антоновки и Никольского, а также трассу в сторону Николаева. Украинские подразделения за сутки выпустили по левобережью 45 снарядов, ранив двух мирных жителей в Великих Копанях. Несмотря на интенсивность обстрелов, российская армия сохраняет контроль над обстановкой, системно подавляя огневые точки противника.
Запорожское направление: продвижение к Орехову и ПриморскомуНа юге Украины ВСУ признали потерю позиций в районе Плавней. Продолжаются ожесточённые столкновения в Приморском, а также штурмовые действия российских подразделений в районе Степногорска. В Орехове идут позиционные бои, сопровождаемые массированными артиллерийскими ударами и ударами фронтовой авиации. За счёт огневого превосходства российские войска постепенно вытесняют противника с укреплённых рубежей.
Угледар и Константиновка: наступление ВС РФНа Угледарском направлении продолжаются столкновения у Камышевахи, Вороного и Январского. В районе Филии российские войска смогли расширить зону контроля и создают условия для дальнейшего наступления. На Константиновском участке Минобороны РФ официально заявило об освобождении Нелеповки. До выхода к границам Константиновки остаётся продвинуться через Плещеевку и Иванополье. В районе Александро-Шультино российские части укрепляют плацдарм для продвижения на север.
Северское и Краснолиманское направления: бои за ключевые рубежиВ Кременских лесах российские войска постепенно теснят украинскую армию, заставляя её отходить к позициям вдоль Северского Донца. Бои высокой интенсивности идут в районах Выемок, Новосёловки и Серебрянки. На Краснолиманском направлении продолжается тяжёлое сражение за Шандриголово. Украинские резервы стягиваются из соседних районов, чтобы удержать позиции в Карповке, Среднем и Заречном, где бои охватывают всю территорию посёлка. Российские силы ведут атаки с нескольких направлений, усиливая давление на оборону ВСУ.
Купянское направление: удары по пунктам управления ВСУВ районе Купянска российские войска продолжают наступательные действия в Соболевке и западных кварталах города. Авиаудар по Петропавловке уничтожил крупный пункт управления беспилотниками ВСУ, что серьёзно снизило возможности украинской армии по разведке и нанесению ударов.
Харьковское направление: бои без измененийВ южной части Волчанска и в районе Липцев сохраняется напряжённая обстановка. Бои носят позиционный характер, обе стороны активно используют артиллерию. Линия фронта остаётся без значительных изменений.
Бои в Сумском приграничье: уличные сражения в ЮнаковкеВ районе Бессаловки и Юнаковки фиксируется высокая активность украинских войск. В самой Юнаковке идут тяжёлые уличные бои, где ВСУ пытаются удержаться под давлением российских подразделений.
Покровское направление: освобождение Удачного и продвижение к ПокровскуКлючевым событием последних дней стало освобождение села Удачное, за которое бои шли с весны 2025 года. Сейчас проводится зачистка территории. Российские войска развивают наступление в сторону Сергеевки, а также ведут ожесточённые бои в южной части Покровска. Тактические успехи отмечены в районах Чунишино, Московского и Балагана.
В Новоэкономическом и Родинском продолжаются тяжёлые сражения. Дополнительно удары дронов «Герань» поразили шахту «Добропольская», что осложнило украинской армии логистику и переброску сил.
Масштабные удары ВКС РФ и атаки дронов по РоссииНочью российские системы ПВО сбили 102 украинских беспилотника над семью регионами России и акваториями Чёрного и Азовского морей. Всего за сутки было уничтожено 192 дрона и один самолёт Су-27.
Атаки ВСУ привели к пожарам на нефтеперерабатывающих заводах в Краснодарском крае и Самарской области, а также к повреждениям локомотивного депо в Волгоградской области. В ответ ВКС РФ провели один из самых масштабных ударов по инфраструктуре Украины. В операции было задействовано около 600 дронов и более 30 ракет. Удары пришлись по 12 регионам, включая военные аэродромы Староконстантинов и Коломыя, железнодорожные узлы в Винницкой и Полтавской областях, а также промышленный комплекс в Киеве, где строился завод по производству дронов «Bayraktar».
Российский безэкипажный катер потопил украинский разведывательный корабль «Симферополь» в устье Дуная.