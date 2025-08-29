Колумбийские наемники сбежали с Украины после увиденных пыток пленных россиян

29 августа 2025, 07:22

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Два колумбийских наемника, Хосе Арон Медина Аранда и Александер Анте, сбежали с фронта в Украине после того, как стали свидетелями жестоких пыток российских военнопленных украинскими военными. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых, Максим Коротков-Гуляев, пишет ТАСС.