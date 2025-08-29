Колумбийские наемники сбежали с Украины после увиденных пыток пленных россиян
Два колумбийских наемника, Хосе Арон Медина Аранда и Александер Анте, сбежали с фронта в Украине после того, как стали свидетелями жестоких пыток российских военнопленных украинскими военными. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых, Максим Коротков-Гуляев, пишет ТАСС.
По словам адвоката, Медина Аранда, находясь на фронте менее года, был шокирован увиденным и решил покинуть конфликт. Он отметил, что СБУ активно подвергала наемников идеологической пропаганде на испанском языке. Мосгорсуд продлил арест обоих наемников до 26 ноября. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 359 УК РФ, что может привести к лишению свободы на срок от 7 до 15 лет. Предварительное следствие продлено до 22 декабря.
Наемники из города Попаян были задержаны в августе 2024 года, у них были найдены банковские карты, документы и военная форма с знаками различия батальона «Карпатская сечь».
