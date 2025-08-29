Госдеп одобрил сделку по продаже Украине авиационных боеприпасов
Госдепартамент США дал зеленый свет на возможную сделку по продаже Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на сумму 825 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона, пишет РИА Новости.
По информации ведомства, Украина запросила поставку до 3350 управляемых ракет большой дальности и аналогичного количества навигационных систем с защитой от помех. В пакет поставок также войдут контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение и учебные материалы, а также услуги по технической поддержке.
DSCA отметило, что поставки направлены на усиление способности Украины отражать угрозы и обеспечивать региональную безопасность, при этом не изменяя базовый военный баланс в регионе. Финансирование закупки будет осуществляться за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии, а также американской программы военного финансирования Foreign Military Financing.
В Пентагоне подчеркнули, что реализация сделки не потребует размещения дополнительных американских военных на территории Украины и не окажет негативного влияния на боеготовность ВС США. Россия, в свою очередь, заявила, что поставки вооружений Украине осложняют урегулирование конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние.
