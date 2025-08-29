Госдеп одобрил сделку по продаже Украине авиационных боеприпасов

29 августа 2025, 08:41

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Госдепартамент США дал зеленый свет на возможную сделку по продаже Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на сумму 825 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона, пишет РИА Новости.