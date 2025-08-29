Боевики ВСУ атаковали российские регионы
Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали 54 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских сил. Об этом информировало Министерство обороны России.
Согласно предоставленным данным, уничтожение БПЛА произошло в различных регионах страны. В частности, 18 дронов были сбиты над Брянской областью, 10 — над Республикой Крым, 9 — над акваторией Черного моря, 8 — над Тверской областью. Также зафиксированы случаи уничтожения 2 БПЛА над Орловской, Рязанской и Тульской областями, а по одному дрону было сбито над Курской, Калужской и Новгородской областями.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
