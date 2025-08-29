Боевики ВСУ атаковали российские регионы

29 августа 2025, 07:49

МО РФ: Прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожено 54 украинских БПЛА

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали 54 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских сил. Об этом информировало Министерство обороны России.