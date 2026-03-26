ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Ситуация на Сумском направлении
В районе Сум продолжаются упорные бои, которые характеризуются высокой интенсивностью и значительным количеством задействованных сил с обеих сторон. Ситуация остается напряженной, но без существенных изменений на фронте.
Проблемы с интернетом в Белгороде
В Белгороде блокировка интернета привела к созданию сети Wi-Fi точек для информирования населения о сигналах тревоги. В селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего ранена женщина. В хуторе Семейный Ракитянского округа БПЛА ударил по мотоциклу, 18-летний юноша погиб на месте. В Грайвороне беспилотник поразил автомобиль, ранив водителя и убив пассажирку.
Харьковское направление
На Харьковском направлении российские войска пытаются отодвинуть противника от границы. Они наносят удары по местам сосредоточения украинских сил. Тактические успехи достигнуты на Волчанском участке, где наши штурмовики продвинулись на два направления до 800 метров и взяли в плен одного военнослужащего ВСУ.
Бои в Купянске
В Купянске продолжается напряженная ситуация, связанная с активными боевыми действиями. Противник проводит контратаку на юго-западе города, стремясь прорваться к северной части и установить контроль над ключевыми стратегическими позициями.
Освобождение Никифоровки
На Славянском направлении российские войска освободили Никифоровку. Важный оборонительный узел ВСУ в Рай-Александровке расположен всего в 4,6 км от этого населенного пункта.
Бои на Добропольском направлении
На Добропольском направлении продолжаются столкновения в районе Нового Донбасса и на прежних рубежах. Огромное количество дронов затрудняет передвижение войск обеих сторон. В бой вступают небольшие штурмовые группы.
Продвижение на Запорожском фронте
Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» продвигаются на запад и северо-запад от Гуляйполя. Они продолжают уничтожать логистику противника западнее линии Риздвянка — Верхняя Терса. Боевики пытались контратаковать в треугольнике Горькое-Мирное-Новосёловка, но понесли потери.
Обстановка в Херсонской области
В Херсонской области ВСУ нанесли удар по жилому дому в Алешках, в результате которого погибли два человека. В Новой Каховке обстрел унес жизнь мужчины. Множество сел находятся под ударами противника.
В Одессе сотрудники ТЦК избили мужчину и наехали на пенсионерку
В Одессе сотрудники ТЦК применили силу к местному жителю, а затем наехали на пенсионерку. Очевидцы пытались вмешаться, но военкомы использовали газ и скрылись на микроавтобусе.
За ночь силы ПВО сбили в регионах России 125 беспилотников
За прошедшую ночь подразделения ПВО сбили 125 украинских беспилотников в различных регионах России. В МО РФ уточнили, что дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. Кроме того, часть аппаратов была нейтрализована над Московским регионом, Крымом и Черным морем.