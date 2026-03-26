Силы ПВО сбили три БПЛА, летевших на Москву
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об этом в своем канале на платформе Max.
Событие произошло в ночь на 26 марта. Специалисты продолжают оценивать ситуацию и ликвидировать последствия.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
