В Забайкальском крае осудили мужчину за финансирование терроризма
В Забайкальском крае осудили мужчину за финансирование терроризма. Суд признал его виновным по статье 205.1 УК РФ. Сотрудники ФСБ выявили его противоправные действия. Об этом сообщает «Лента.ру».
В период с апреля по ноябрь 2020 года мужчина поддерживал идеологию запрещенной в России террористической организации. Он совершил 18 переводов на ее счета через банковские приложения. Общая сумма составила две тысячи рублей.
Суд назначил ему девять лет колонии строгого режима. Кроме того, конфисковали 17 тысяч рублей и телефон, использованный для переводов.
Управление ФСБ по Свердловской области согласно результатам социального эксперимента выявило в Telegram десять человек, готовых за деньги согласиться на выполнение противоправных заданий.
Читайте также: