Часть Одесской области осталась без света

26 марта 2026, 09:31

Часть Одессы и Одесской области на Украине осталась без света из-за аварии

Фото: iStock/Multipedia

Часть Одесской области и самой Одессы на Украине осталась без энергоснабжения из-за аварии в сетях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.