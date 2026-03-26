Часть Одесской области осталась без света

Достижения.рф

Часть Одессы и Одесской области на Украине осталась без света из-за аварии
Фото: iStock/Multipedia

Часть Одесской области и самой Одессы на Украине осталась без энергоснабжения из-за аварии в сетях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.



В некоторых районных центрах ввели экстренные отключения вне графика. Первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что в энергетической сфере страны действует режим чрезвычайной ситуации. Директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что отключения могут длиться более 16 часов в сутки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0