Часть Одесской области осталась без света
Часть Одесской области и самой Одессы на Украине осталась без энергоснабжения из-за аварии в сетях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
В некоторых районных центрах ввели экстренные отключения вне графика. Первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что в энергетической сфере страны действует режим чрезвычайной ситуации. Директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что отключения могут длиться более 16 часов в сутки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
