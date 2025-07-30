Российские вооружённые силы продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Согласно официальным сводкам Минобороны РФ и данным с передовой, за прошедшие сутки отмечено продвижение на нескольких направлениях, нанесены точечные удары по военной инфраструктуре ВСУ и установлен контроль над важными логистическими маршрутами. Подробнее о ситуации в зоне специальной операции расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: удары по логистике ВСУ
Российская артиллерия и авиация продолжают наносить точечные удары по позициям ВСУ в районах Херсона, Антоновки, Садового и Белозёрки. Под удары попадают коммуникационные центры, скопления техники и огневые позиции. В результате атак 66 снарядами за сутки погиб один мирный житель в Алёшках, в Новой Каховке ранен ребёнок. Зафиксированы крупные пожары, что усугубило и без того непростую гуманитарную ситуацию в регионе.
Запорожское направление: столкновения в Плавнях и Степногорске
ВСУ перебрасывают резервы в район Плавней и Степногорска, что приводит к интенсивным встречным боям. Украинская армия активно применяет беспилотники для ударов по тылам российских войск. В Васильевке один из таких дронов поразил жилой дом, ранив ребёнка. В ответ российские войска усиливают оборонительные рубежи и проводят локальные контратаки, удерживая контроль над ключевыми транспортными узлами.
Донецкое направление: активизация в Покровске и Часов Яре
На Покровском фронте зафиксированы значимые успехи — освобождена Новоукраинка, всего в трёх километрах южнее Покровска. Продолжаются интенсивные бои в Леонтовичах, Троянде, а также на восточных и северных окраинах Покровска, где действует российский спецназ. ВС РФ усиливают давление на Мирноград, постепенно беря под контроль дороги, ведущие к Доброполью, и создавая предпосылки для окружения украинских войск.
В Часове Яре российские десантники применяют тактику поэтапного вытеснения ВСУ с южных кварталов города. Контроль над высотами открывает путь к дальнейшему наступлению на запад.
Купянское и Северское направления: бои продолжаются
На Купянском участке продолжаются бои в районе Московки с продвижением к Соболевке, что создаёт угрозу для логистики ВСУ по маршруту Купянск — Харьков. Российские диверсионные группы активны в черте Купянска. На Северском направлении российские войска предпринимают попытки обходного наступления к Северску, избегая лобовых штурмов. В районе Серебрянки идут тяжёлые бои за укреплённые позиции ВСУ.
Харьковский и Сумской фронты: наращивание давления
На Харьковском фронте ожесточённые бои идут в Волчанске и вдоль берега реки Волчья. Российские силы продвигаются к Волчанским хуторам, а также укрепляют позиции в районе Хатнего, Амбарного и Большого Бурлука. В Сумской области фиксируются интенсивные столкновения в Юнаковке, Алексеевке, Варачино и Андреевке, где российские подразделения отражают попытки прорыва ВСУ и проводят контрудары.
Угледарское направление: освобождена Темировка
Одним из ключевых успехов за сутки стало взятие под контроль Темировки, находящейся на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Это усиливает позицию ВС РФ на этом участке и позволяет развивать наступление в сторону Камышевахи, Январского и Искры. В районе Александрограда завершена зачистка лесополос, и бои переместились к окраинам села. В западной части Дачного фиксируется активизация российских войск, тестирующих оборону ВСУ.
Взаимные удары: дроны, пожары и ответные атаки
За последние сутки силы ПВО РФ перехватили 74 беспилотника ВСУ над территориями пяти российских регионов. В Ростовской области произошёл взрыв у железнодорожной станции, вызвавший пожар. В Донецкедроны атаковали электроподстанции — без света остались около 100 тысяч человек. Воздушно-космические силы РФ нанесли серию ударов по военным объектам в шести регионах Украины. В числе поражённых целей — аэродром в Прилуках Черниговской области (уничтожен вертолёт с украинским спецназом) и центр реабилитации ВСУ в Каменском.