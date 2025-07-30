30 июля 2025, 10:17

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Российские вооружённые силы продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Согласно официальным сводкам Минобороны РФ и данным с передовой, за прошедшие сутки отмечено продвижение на нескольких направлениях, нанесены точечные удары по военной инфраструктуре ВСУ и установлен контроль над важными логистическими маршрутами. ​Подробнее о ситуации в зоне специальной операции расскажет ​«Радио 1».





Содержание Херсонское направление: удары по логистике ВСУ Запорожское направление: столкновения в Плавнях и Степногорске Донецкое направление: активизация в Покровске и Часов Яре Купянское и Северское направления: бои продолжаются Харьковский и Сумской фронты: наращивание давления Угледарское направление: освобождена Темировка Взаимные удары: дроны, пожары и ответные атаки

Херсонское направление: удары по логистике ВСУ

Запорожское направление: столкновения в Плавнях и Степногорске

Донецкое направление: активизация в Покровске и Часов Яре

Купянское и Северское направления: бои продолжаются

Харьковский и Сумской фронты: наращивание давления

Угледарское направление: освобождена Темировка

Взаимные удары: дроны, пожары и ответные атаки