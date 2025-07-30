Пленный ВСУ рассказал о создании на Украине батальона из дезертиров

30 июля 2025, 06:34

РИА Новости: ВСУ создали несколько батальонов из пойманных дезертировавших солдат

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинское командование сформировало батальоны из дезертиров ВСУ, пойманных после самовольного оставления службы. Один из таких батальонов находится в городе Ровно и насчитывает более 2000 человек. Об этом рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Литвиненко.





По его словам, в 169-м резервном батальоне в Ровно содержат исключительно тех, кто ранее покинул воинские части без разрешения. Он также узнал от других военнослужащих, что на Украине существуют как минимум три аналогичных батальона в Умани, Львове и Черкасах.





«Там созданы такие условия, чтобы люди не разбегались», — объяснил пленный.