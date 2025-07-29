В результате атаки дрона ВСУ на российское село погиб 19-летний мирный житель
Хинштейн: Из-за атаки БПЛА на Карыж в Курской области погиб 19-летний мирный житель
FPV-дрон атаковал село Карыж в Глушковском районе Курской области. В результате погиб 19-летний мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Уточняется, что погибший являлся сотрудником компании связи «Алабуга». Хинштейн принес глубокие соболезнования родным и близким молодого человека.
«Это невосполнимая утрата. (...) Уверен, что каждый преступник, который повинен в гибели наших мирных граждан, понесёт наказание!», — добавил Хинштейн.Ранее стало известно, что в Сальском районе Ростовской области погибли два сапёра при обезвреживании беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Напомним, что работа железнодорожной станции Сальск в Ростовской области была приостановлена из-за падения обломков БПЛА.
Днем 29 июля сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» освободили село Новоукраинка в Донецкой Народной Республике (ДНР).