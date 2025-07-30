30 июля 2025, 05:37

ТАСС: Жители Херсонской и Запорожской областей стали объединяться для борьбы с ТЦК

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Жители подконтрольных Киеву территорий Херсонской и Запорожской областей создают группы для сопротивления сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщили TACC в российских силовых структурах.





Насильственная мобилизация началась на Украине в конце февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Однако в последнее время фиксируется снижение активности сотрудников ТЦК. Источник отметил, что страх перед возможными ударами по центрам комплектования заставляет ТЦК действовать осторожнее. Местные жители стали успешно объединяться в небольшие группы, чтобы противостоять принудительному призыву.





«Уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось бусифицировать (мобилизовать) отдельных граждан», — объяснили в силовых структурах.