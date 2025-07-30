Силовики рассказали, как украинцы стали объединяться для борьбы с ТЦК
ТАСС: Жители Херсонской и Запорожской областей стали объединяться для борьбы с ТЦК
Жители подконтрольных Киеву территорий Херсонской и Запорожской областей создают группы для сопротивления сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщили TACC в российских силовых структурах.
Насильственная мобилизация началась на Украине в конце февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Однако в последнее время фиксируется снижение активности сотрудников ТЦК. Источник отметил, что страх перед возможными ударами по центрам комплектования заставляет ТЦК действовать осторожнее. Местные жители стали успешно объединяться в небольшие группы, чтобы противостоять принудительному призыву.
«Уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось бусифицировать (мобилизовать) отдельных граждан», — объяснили в силовых структурах.Известно, что для мобилизации мирного населения в ТЦК используют грубые методы: насилие, избиение, превышение полномочий — людей часто забирают прямо с улицы. При этом в системе отмечается значительная коррупция.
Например, 27 июля сообщалось, что украинские командиры и военкомы вынуждают население Черкасской и Сумской областей дешево продавать земельные участки.