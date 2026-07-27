Вера Брежнева возобновила выступления с русскоязычным репертуаром

27 июля 2026, 08:43

Вера Брежнева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Вера Брежнева готова выступать перед российскими заказчиками на площадках за пределами России. Стоимость её концерта составляет 5,8 млн рублей, а команда больше не уточняет гражданство клиентов во время переговоров. Об этом сообщает Mash.