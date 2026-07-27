Вера Брежнева возобновила выступления с русскоязычным репертуаром
Певица Вера Брежнева готова выступать перед российскими заказчиками на площадках за пределами России. Стоимость её концерта составляет 5,8 млн рублей, а команда больше не уточняет гражданство клиентов во время переговоров. Об этом сообщает Mash.
Вера Брежнева — украинская певица, актриса, телеведущая и бывшая участница популярной женской группы «ВИА Гра». Её настоящее имя — Вера Галушка; сценический псевдоним женщина взяла в честь Леонида Брежнева, который, как и она, родился в Днепродзержинске — нынешнем Каменском.
Она стала известна в начале 2000-х после участия в «ВИА Гре», а затем начала сольную музыкальную карьеру. Среди её известных песен — «Любовь спасёт мир», «Реальная жизнь», «Доброе утро» и другие. Также снималась в кино, в том числе в фильмах «Любовь в большом городе», и работала телеведущей.
Основной интерес артистки связан с корпоративными мероприятиями в Казахстане. По информации канала, Брежнева выстраивает маршрут из Украины через Молдавию и Турцию: из Кишинёва она летит через Стамбул в Алматы. На закрытых мероприятиях певица исполняет прежние хиты на русском языке. Её представители ведут переписку и переговоры на русском, этот же язык использует визажист артистки.
Организаторам потребуется отдельно заложить около 2,8 млн рублей на бытовые и транспортные условия. В райдер входят перелёты бизнес-классом для певицы и директора, VIP-сопровождение в аэропортах, Mercedes S-Class, проживание в люксах Swissotel и суточные в евро для всей команды. В гримёрной Брежнева ожидает красную рыбу, авокадо, орехи, фрукты и другие продукты.
Читайте также: