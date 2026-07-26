ВСУ атаковали турбазу в Кирилловке Запорожской области
Число жертв ночного удара вооруженных сил Украины по базе отдыха в поселке Кирилловка возросло до 12 человек. Об этом сообщил в Макс губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, в результате атаки пострадали 19 мирных граждан, 12 из которых погибли. Спасателям удалось деблокировать из-под завалов двух человек, включая одного несовершеннолетнего. Среди погибших — четверо детей.
На месте происшествия работают оперативные службы и психологи, оказывающие помощь семьям жертв. Медицинские бригады помогают раненым.
Глава региона подчеркнул, что противник осознанно наносил удар по гражданскому объекту, имея полное представление о его назначении. В связи с трагедией 26 июля объявили днем траура в Запорожской области. СК возбудил уголовное дело по факту террористического акта.
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