ВСУ атаковали турбазу в Кирилловке Запорожской области

26 июля 2026, 13:46

Губернатор Балицкий: при атаке ВСУ на турбазу в Кирилловке погибли 12 человек

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Число жертв ночного удара вооруженных сил Украины по базе отдыха в поселке Кирилловка возросло до 12 человек. Об этом сообщил в Макс губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.