Освобождение села Красногорское, удары в Херсоне и начало боёв за Звановку: последние новости СВО
31 октября 2025 года обстановка на линии боевого соприкосновения остаётся крайне напряжённой. Вооружённые силы России продолжают развивать наступление на ключевых направлениях, в частности, на Покровском и Купянском участках, освободив ряд населённых пунктов. Ночь ознаменовалась массированными ударами с обеих сторон: ВКС России нанесли точечные удары по критической инфраструктуре Украины, а силы ПВО РФ успешно отразили масштабную атаку беспилотников. Подробнее о ситуации в зоне специальной военной операции расскажет «Радио 1».
Угледарское направлениеКлючевым событием стало сообщение Министерства обороны России об освобождении села Красногорское. Этот тактический успех имеет стратегическое значение: теперь весь восточный берег от Полтавки до Егоровки находится под контролем российских войск.
ВС РФ развивают наступление, штурмуя подступы к Даниловке со стороны Егоровки и продвигаясь в направлении Новоалександровки. Удары наносятся по логистическим маршрутам противника — ФАБом поражён мост через реку Волчью в Покровском.
Украинские силы предпринимают контратаки в районах Сосновки и Алексеевки, однако без заметного успеха.
Покровское направление: наступление на город и выход к ГришиноНаиболее напряжённая ситуация складывается на Покровском направлении, где российские силы сумели продавить оборону противника к северу от железнодорожного вокзала.
Бои продолжаются по северному периметру Покровска, а также на восточных рубежах у Гнатовки и Рога. Поступают данные о выходе штурмовых групп ВС РФ к юго-восточным окраинам Гришино. Взятие этого населённого пункта позволит завершить фактическое окружение покровской агломерации.
Одновременно продолжается штурм Мирнограда — с северо-восточного, восточного и южного направлений. Крайне тяжёлые столкновения фиксируются в районе Добропольского выступа — у населённых пунктов Владимировка, Шахово и Новое Шахово.
Купянское направление: блокирование дорог и зачистка плацдармовМинобороны РФ подтвердило освобождение села Садовое, расположенного в трёх километрах к югу от Купянска. Выход российских подразделений к этому пункту по лесным массивам фактически блокировал последнюю дорогу в город с южной стороны.
ВС РФ продолжают системно уничтожать переправы противника через реку Оскол. В самом Купянске идут ожесточённые встречные бои. На северном плацдарме — в районах Мелового и Хатнего — отражены две контратаки ВСУ.
Другие направления фронта: Херсонское и Запорожское направлениеХерсонский участок. Российские войска нанесли удары по объектам противника в Херсоне и на острове Карантинный. В ответ украинские силы за сутки обстреляли 15 населённых пунктов на левобережье.
На Запорожском направлении продолжаются тяжёлые позиционные бои у Приморского и Степногорска. ВС РФ штурмуют Малую Токмачку и ведут наступление в районах Нестерянки и Новоданиловки. Тем временем на Константиновском участке активизировались действия российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на подступах к Константиновке.
Противник подтверждает начало боёв за Звановку на Северском направлении. Столкновения идут в южной и центральной частях села. В Ямполе российские войска теснят ВСУ на юге посёлка.
На Краснолиманском направлении подтверждается присутствие российских подразделений в восточной части Лимана. Бои продолжаются в районе Масляковки, где ВС РФ вытесняют украинские силы из лесных массивов восточнее города. В Харькове российские подразделения расширяют зону контроля южнее Волчанска и в районе Синельниково.
Сумское направление: обстановка остаётся относительно спокойной, изменений на земле не зафиксировано.
Приказ Президента РФ: «окно» для иностранных журналистовОсобого внимания заслуживает новая инициатива российского руководства. Президент Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить временное прекращение боевых действий на срок до шести часов.
Цель — предоставить возможность иностранным журналистам посетить города Купянск, Покровск и Мирноград, чтобы лично оценить гуманитарную обстановку и убедиться в масштабе разрушений, вызванных боями.
Масштабные атаки БПЛА на регионы России и ответные удары ВКС РФМинувшей ночью Украина предприняла массированную атаку беспилотниками по российской территории. Системы ПВО России сработали в 15 регионах, уничтожив около 170 БПЛА.
В Белгородской области зафиксированы жертвы: один человек погиб, ещё семеро получили ранения. В селе Борисовка дрон-камикадзе атаковал православный храм. Из других регионов сообщений о серьёзных разрушениях не поступало.
В ответ Воздушно-космические силы России нанесли массированный комбинированный удар по объектам на территории Украины, задействовав около 700 ракет и беспилотников. Основные цели пришлись на критическую инфраструктуру в 14 регионах, включая Львовскую, Ивано-Франковскую, Винницкую и Запорожскую области.
Особенно сильные удары были нанесены по теплоэлектростанциям, а также по объектам в городе Стрый (Львовская область), где находится крупнейшее на Украине газовое хранилище. Кроме того, атаки были зафиксированы на военном аэродроме в Староконстантинове и в Киевской области.