В Орле обломки беспилотника упали на ТЭЦ
Губернатор Клычков сообщил о падении обломков беспилотника на ТЭЦ в Орле
Обломки сбитого беспилотника упали на территорию ТЭЦ в Орле. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор области Андрей Клычков.
По его словам, инцидент привел к повреждению оборудования электроснабжения. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, пострадавших и возгорания не зафиксировано.
«Службами «Россети Центр» – «Орелэнерго» произведены оперативные переключения на резервные линии – в настоящий момент электроснабжение восстановлено практический полностью. Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий», — написал Клычков.
Ранее серия взрывов прогремела над Орлом. Местные жители рассказали о ярких вспышках в небе. Несколько часов назад губернатор объявил о ракетной опасности в Орловской области.