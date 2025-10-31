В Орле обломки беспилотника упали на ТЭЦ

31 октября 2025, 03:57

Губернатор Клычков сообщил о падении обломков беспилотника на ТЭЦ в Орле

Обломки сбитого беспилотника упали на территорию ТЭЦ в Орле. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор области Андрей Клычков.





По его словам, инцидент привел к повреждению оборудования электроснабжения. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, пострадавших и возгорания не зафиксировано.





«Службами «Россети Центр» – «Орелэнерго» произведены оперативные переключения на резервные линии – в настоящий момент электроснабжение восстановлено практический полностью. Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий», — написал Клычков.