ВСУ создали подземный город
Украинские боевики вырыли подземный город в Константиновке, чтобы подготовиться к обороне. Об этом сообщил военный аналитик Виталий Киселев. Работы проходили на фоне захвата Часова Яра российскими войсками, пишет РИА Новости.
С апреля 2025 года украинские силы активно создавали подземные ходы в центре Константиновки. Эксперт отметил, что количество этих переходов сопоставимо с числом аналогичных в Часовом Яре. Украинские военные намерены защищать город до последнего. Они обеспечили его достаточным количеством дронов и боеприпасов.
Константиновка становится важным стратегическим пунктом в конфликте, и украинские силы готовы к серьезной борьбе за эту территорию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: