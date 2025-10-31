ВСУ создали подземный город

31 октября 2025, 10:16

Военный эксперт Киселев: ВСУ построили подземный город в Константиновке

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинские боевики вырыли подземный город в Константиновке, чтобы подготовиться к обороне. Об этом сообщил военный аналитик Виталий Киселев. Работы проходили на фоне захвата Часова Яра российскими войсками, пишет РИА Новости.