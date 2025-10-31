ПВО за ночь сбила 130 украинских дронов над 14 российскими регионами
Прошлой ночью российские средства ПВО успешно уничтожили 130 украинских беспилотников. Об этом проинформировало МО РФ в своем Telegram-канале.
Наибольшее количество дронов сбили над Курской областью — 31. В Воронежской области зафиксировали 21 сбитый аппарат, а в Белгородской — 14. Брянская область отметила десять уничтоженных БПЛА.
Орловская и Тамбовская области также показали высокие результаты, сбив по девять дронов. Тульская область продемонстрировала аналогичный успех. Липецкая и Ярославская области уничтожили по шесть беспилотников, а Ростовская область — пять.
Волгоградская область отметила четыре сбитых аппарата, Калужская — три, Рязанская — два, а Московский регион завершил ночь с одним уничтоженным дроном.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
