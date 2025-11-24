Освобождение Тихого и Отрадного, успехи ВС РФ на Северском и Запорожском направлениях: последние новости СВО на 24 ноября
На фронтах специальной военной операции продолжаются ожесточенные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно уничтожают оборонительные позиции противника, освобождают населенные пункты и создают условия для дальнейших атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьВС РФ продолжают активное наступление, используя для маневра лесные массивы. За минувшие сутки наступающие части улучшили свои тактические позиции, продвинувшись вперед на семи участках фронта в пределах Сумской области. В совокупности у противника отбито до 900 метров территории.
Со стороны ВСУ была предпринята одна попытка контратаковать в районе Алексеевки, для чего привлекалось подразделение 71-й отдельной егерской бригады. Однако в результате применения комплекса мер огневого воздействия штурмовая группа ВСУ понесла значительные потери, лишившись до половины личного состава, и была вынуждена отступить.
Харьковская областьОсновная напряженность сохраняется в районе Волчанска, где атакующие подразделения методично вытесняют украинские войска с занимаемых рубежей. Для поддержки наступления активно задействованы армейская авиация и ракетно-артиллерийские соединения. В черте города в результате штурма освобождено около трех десятков строений в жилом квартале, линия фронта сместилась на 350 метров по четырем осям.
Одновременно в секторе Синельниково успешно развивается наступление в лесном массиве, где занято две укрепленные точки обороны, а продвижение составило 300 метров. В целях стабилизации линии обороны противник осуществляет срочную передислокацию резервов, включая 225-ю отдельную штурмовую и 48-ю отдельную разведывательную бригады в сторону населенного пункта Вильча.
Северское направлениеМинистерство обороны Российской Федерации официально сообщило о взятии населенного пункта Петровского, находящегося в 14 километрах юго-западнее Северска. Данный успех имеет стратегическое значение, создавая угрозу флангового охвата городского района.
Вместе с тем, развитие наступления на данном участке требует преодоления глубокоэшелонированной обороны противника, сосредоточенной в районе Свято-Покровского. Укрепленный район прикрывает южные подступы к городу и фланг соседней группировки. Параллельно, на смежном участке фронта были расширены позиции вдоль реки Северский Донец, начиная от Платоновки. ВС РФ ведут наступление с двух сторон в направлении Закотного и осуществляют зачистку прилегающей местности в окрестностях Ямполя.
Днепропетровское направлениеНа Днепропетровском направлении российские силы закрепились в жилых кварталах Новопавловки и продолжают давление на украинский гарнизон с нескольких направлений. Подразделения ВС РФ установили полный контроль над населенными пунктами Тихое и Отрадное. В ходе штурма противник был выбит с территорий общей площадью около 15 квадратных километров.
Запорожское направлениеНа приморском участке фронта продолжаются напряженные сражения. В районе Степногорска наступающие части успешно осуществляют фланговый охват населенного пункта. Ситуация в Новоданиловке развивается по схожему сценарию: подразделения противника оказались в оперативном окружении, а кольцо постепенно сужается. В районе Малой Токмачки ВС РФ успешно отбивают вражеские контратаки, одновременно развивая наступление в сторону Орехова. На данном участке сохраняется динамичное продвижение вперёд.
Покровское направлениеНа данном направлении положение ВСУ продолжает критически ухудшаться. В районе Гришино окружённые формирования неприятеля в течение суток предприняли семь попыток выйти из оперативного мешка, однако каждая из них была подавлена мощным огневым воздействием со стороны российской артиллерии.
В Красноармейске (Покровске) идут планомерные бои по уничтожению разрозненных групп противника: столкновения отмечаются в центральном и горняцком жилых массивах, а также на территории промышленных предприятий западной части города. В Димитрове наступающие подразделения достигли существенного прогресса, закрепившись в южных кварталах и в западном микрорайоне. С мест приходят сообщения об освобождении населённого пункта Шахово. В ответ противник активизировал контратакующие действия из района Белицкого в сторону Сухого и Родинского.