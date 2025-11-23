Пушилин заявил об отвлекающем маневре ВСУ на Добропольском участке

23 ноября 2025, 23:46

Пушилин: Киев направляет боевиков в направлении Родинского с целью отвлечь ВС РФ

Фото: iStock/Diy13

Командование ВСУ отправляет наиболее мотивированные подразделения украинцев в направлении Родинского. У этой тактики есть конкретная цель. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.





По его словам, Украина использует своих лучших бойцов, желая переключить внимание российских подразделений. Самые замотивированные боевики ВСУ действуют «на Добропольском участке, в направлении Родинского и далее» — это не спроста.





«Задача такова, что нужно им отвлечь наши силы от освобождения и выполнения основной задачи, имеется ввиду, красноармейско-димитровской агломерации», — объяснил глава ДНР.