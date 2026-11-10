10 ноября 2026, 10:00

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают наносить удары по военным и тыловым объектам Украины, задействуя высокоточное оружие и беспилотники. Артиллерия группировок «Запад» и «Центр» ведет активную работу по целям в ДНР и на Днепропетровском направлении, а штурмовики «Востока» освободили Васильковое в Запорожской области, создав условия для дальнейшего наступления. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Ликвидация центра управления дронами ВСУ в Сумской области Огонь по складам боеприпасов ВСУ в ДНР Артиллерия «Центра» накрыла скопление пехоты ВСУ Успехи группировки войск «Восток»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Ликвидация центра управления дронами ВСУ в Сумской области

Огонь по складам боеприпасов ВСУ в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Артиллерия «Центра» накрыла скопление пехоты ВСУ

Успехи группировки войск «Восток»