Освобождение Василькового, ликвидация складов с боеприпасами ВСУ и удары по энергетике Украины: последние новости СВО на 10 ноября
Российские войска продолжают наносить удары по военным и тыловым объектам Украины, задействуя высокоточное оружие и беспилотники. Артиллерия группировок «Запад» и «Центр» ведет активную работу по целям в ДНР и на Днепропетровском направлении, а штурмовики «Востока» освободили Васильковое в Запорожской области, создав условия для дальнейшего наступления. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 155 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Смоленской областями, а также над Краснодарским краем и Республикой Крым. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныРоссийские военные продолжили применять беспилотники против объектов энергетики, от которых зависит работа украинской оборонной промышленности, а также против морских судов с военными грузами и товарами двойного назначения для ВСУ. Согласно данным Минобороны РФ, за ночь поражены подстанция 330 кВ в Вольногорске Днепропетровской области, подстанция 154 кВ в Кременчуге Полтавской области и две подстанции 110 кВ в Киевской области — в Переяславе и Яготине. В Чёрном море северо-восточнее Одессы уничтожены сухогруз с военным имуществом и танкер с горюче-смазочными материалами для украинской армии. Восточнее Одессы выведен из строя сухогруз с грузом двойного назначения для ВСУ.
Ликвидация центра управления дронами ВСУ в Сумской областиПодразделение беспилотных систем 44-го армейского корпуса группировки «Север» в Сумской области ведёт ежедневную разведку и поражение важных целей. Прошедшим днём расчёт «Молнии-2» выявил замаскированный в лесу центр управления украинскими дронами с личным составом. Воздушная разведка зафиксировала перемещение вражеской машины, наблюдение за маршрутом раскрыло позицию: укрытие личного состава, подход и стартовую площадку FPV-дронов. Координаты сразу передали расчёту.
После подтверждения данных «Молния-2» нанесла точный удар. Прямое попадание полностью уничтожило центр вместе с находившимися там военными. Результат подтвердили средства объективного контроля. Ликвидация таких объектов ослабляет координацию беспилотной авиации противника и его боевой потенциал, помогая расширять буферную зону безопасности.
Огонь по складам боеприпасов ВСУ в ДНРВоеннослужащие 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» в ДНР ежедневно поражают цели противника. Очередным объектом для расчёта «Гиацинт-С» стало хранилище боеприпасов. Разведданные предоставили операторы беспилотников. Артиллеристы выдвинулись на рубеж и открыли огонь.
Первый выстрел попал в объект, вызвав пожар и детонацию. Попадание по боекомплекту с первого раза вызвало детонацию. Средства контроля подтвердили уничтожение. После задачи расчёт быстро сменил позицию, чтобы избежать ответного огня. Боевая работа продолжается: расчёты действуют с закрытых позиций, оперативно меняют точки и поддерживают наступление штурмовых подразделений «Запада».