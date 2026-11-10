Российский губернатор сообщил об атаке ВСУ

10 ноября 2026, 05:29

Развожаев: военные отражают атаку ВСУ на Севастополь

Фото: iStock/e-crow

Севастополь подвергся атаке вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.





По его словам, в настоящий момент налет отражают военные — для защиты города задействованы ПВО и мобильные огневые группы. Развожаев отметил, что беспилотники сбивают с помощью разных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия.



Местных жителей он призвал не пренебрегать мерами безопасности — уйти с открытых пространств и переждать атаку в безопасных местах.

«Берегите себя!» — написал губернатор.