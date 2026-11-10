Российский губернатор сообщил об атаке ВСУ
Развожаев: военные отражают атаку ВСУ на Севастополь
Севастополь подвергся атаке вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
По его словам, в настоящий момент налет отражают военные — для защиты города задействованы ПВО и мобильные огневые группы. Развожаев отметил, что беспилотники сбивают с помощью разных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия.
Местных жителей он призвал не пренебрегать мерами безопасности — уйти с открытых пространств и переждать атаку в безопасных местах.
«Берегите себя!» — написал губернатор.Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о попадании дрона в жилой дом и промышленный объект.