Татьяна Лазарева* — телеведущая, актриса, участница КВН и бывшая звезда канала СТС. Широкую известность ей принесли юмористические проекты, сериал «33 квадратных метра» и работа в популярных шоу. Позднее артистка занялась общественной деятельностью, уехала в Испанию и столкнулась с уголовным преследованием в России. Подробнее о ней расскажем в материале «Радио 1».
Детство и первые выступления
Татьяна Юрьевна Лазарева* родилась 21 июля 1966 года в Новосибирске. Ее родители работали педагогами. Будущая телеведущая росла вместе с сестрой Ольгой. В школьные годы увлекалась музыкой. В восьмом классе она вошла в состав новосибирской группы «Амиго». Сначала девушка играла на скрипке. Затем стала солисткой и писала песни для коллектива. Ансамбль ездил с концертами по разным городам СССР. Для зарубежной поездки Татьяне* потребовалась характеристика из института. Конфликт с деканатом закончился выдачей документа, однако вскоре студентка забрала бумаги из вуза.
Учеба и приход в КВН
После Лазарева* год работала машинисткой в университетской газете. Она хотела поступить на вокальное отделение в Москве, но столичные вузы ее не приняли. Позже девушка поступила на факультет иностранных языков Новосибирского государственного педагогического института. Учеба там продлилась недолго. После ухода из вуза устроилась лаборанткой в Новосибирский государственный университет. Она активно участвовала в капустниках. Во время одного из выступлений Лазарева* показала пародию на Лайму Вайкуле. Этот номер заметили участники КВН и пригласили ее в команду.
Телевидение, СТС и «33 квадратных метра»
В середине 1990-х Татьяна Лазарева* переехала в Москву. В 1995 году она начала телевизионную карьеру в программе «Раз в неделю». Затем зрители увидели ее в проектах «О.С.П.-студия», «Пальчики оближешь» и «Хорошие шутки». Лазарева* также вела передачи «Танцы со звездами», «Песня дня» и «Две звезды». Одной из самых известных ее работ стал сериал «33 квадратных метра». С 1997 по 2004 год артистка играла Татьяну Юрьевну Звездунову. Образ героини принес ей всероссийскую популярность. На СТС телеведущая работала до 2011 года. В том числе она вела семейную телеигру «Это мой ребенок!». После прекращения сотрудничества с каналом Лазарева* занялась собственными интернет-проектами. В 2013 году она запустила «Телевидение на коленке».
Роли в кино и сериалах
Дебют Татьяны Лазаревой* в кино состоялся в 1992 году. Она получила второстепенную роль в украинской социальной драме «Цветение одуванчика». Позже актриса появилась в сериале «Моя прекрасная няня». В 2009 году она сыграла центральную героиню фильма «Европа-Азия». Также телеведущая участвовала в проекте «Все могут короли», где исполнила роль служанки.
Политическая деятельность и переезд в Испанию
После ухода с СТС Лазарева* стала публично высказываться по политическим вопросам. Она участвовала в митингах, включая акции в поддержку Алексея Навального** и политзаключенных. В марте 2020 года телеведущая подписала обращение против поправок к Конституции России. В июле 2022 года Минюст РФ внес Татьяну Лазареву* в реестр иностранных агентов. В том же году она сообщила о жизни в Испании. По словам артистки, раньше она жила на две страны. После переезда Лазарева* говорила о сложностях с поиском работы в Европе.
Розыск, уголовное дело и банковские счета
МВД России объявило Татьяну Лазареву* в розыск. В отношении телеведущей также рассматривают уголовное дело. В начале 2026 года Мосгорсуд отменил заочный приговор по требованию прокуратуры и направил материалы на новое рассмотрение. Суд вновь назначил наказание в виде семи лет лишения свободы заочно. Летом 2026 года ФНС заблокировала четыре банковских счета Лазаревой* в России.
Личная жизнь Татьяны Лазаревой*
Первым мужем телеведущей стал бизнесмен Александр Другов. В июне 1995 года у пары родился сын Степан. Позже супруги расстались. Вторым мужем Лазаревой стал юморист и телеведущий Михаил Шац***. Они познакомились благодаря КВН и совместной работе на телевидении. В 1998 году у пары родилась дочь Софья. В 2006 году появилась вторая девочка Антонина. В 2018 году СМИ писали о проблемах в браке. Позднее Татьяна* подтвердила, что с 2016 года не жила с супругом. Официальный развод состоялся в 2024 году.
Чем Татьяна Лазарева* занимается сейчас
Лазарева* живет за пределами России, однако ее нынешний период сложно назвать благополучным. Телеведущая лишилась привычной работы на российском телевидении, а ее публичная деятельность сопровождается юридическими и финансовыми проблемами. В соцсетях обсуждают возможные проблемы Лазаревой* с алкоголем. Сама телеведущая ранее рассказывала, что после переезда в Испанию и начала СВО переживала тяжелый период: сталкивалась с бытовыми сложностями, тревогой и эмоциональным напряжением. По ее словам, в это время алкоголь стал одним из способов справляться со стрессом.