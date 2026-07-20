20 июля 2026, 13:42

Татьяна Лазарева* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Татьяна Лазарева* — телеведущая, актриса, участница КВН и бывшая звезда канала СТС. Широкую известность ей принесли юмористические проекты, сериал «33 квадратных метра» и работа в популярных шоу. Позднее артистка занялась общественной деятельностью, уехала в Испанию и столкнулась с уголовным преследованием в России. Подробнее о ней расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и первые выступления Учеба и приход в КВН Телевидение, СТС и «33 квадратных метра» Роли в кино и сериалах Политическая деятельность и переезд в Испанию Розыск, уголовное дело и банковские счета Личная жизнь Татьяны Лазаревой* Чем Татьяна Лазарева* занимается сейчас

Детство и первые выступления

Учеба и приход в КВН

Татьяна Лазарева* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Телевидение, СТС и «33 квадратных метра»

Роли в кино и сериалах

Политическая деятельность и переезд в Испанию

Розыск, уголовное дело и банковские счета

Личная жизнь Татьяны Лазаревой*

Татьяна Лазарева* и Михаил Шац*** (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)

Чем Татьяна Лазарева* занимается сейчас