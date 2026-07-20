«Планета горит в аду»: Виктория Боня высказалась о ситуации в мире
Боня заявила, что человечество само разрушает своё будущее
Виктория Боня поделилась эмоциональными размышлениями о происходящем в мире. В своих социальных сетях блогер заявила, что человечество всё сильнее движется к самоуничтожению, а последствия вооружённых конфликтов и экологических катастроф становятся всё более масштабными.
По словам телеведущей, серьёзную тревогу у неё вызвали сообщения о крупном пожаре на складе в Подмосковье. Боня считает, что подобные события лишь усугубляют экологические проблемы, с которыми уже сталкивается планета.
«Планета горит в аду», — сказала она, рассуждая о последствиях происходящего.Виктория также выразила мнение, что за последние десятилетия люди нанесли природе огромный ущерб. По её словам, особенно страшно осознавать, что будущим поколениям придётся жить с последствиями загрязнения воздуха, воды и почвы.
«Где и как нас так сильно размотало и разъединило друг от друга, что мы стали заниматься самоуничтожением?.. Такого позорного наследия, как оставляем мы своим детям, не оставляло ещё ни одно поколение», — заявила Боня.Публикация телеведущей вызвала активное обсуждение среди подписчиков. Одни поддержали её обеспокоенность экологическими проблемами и будущим планеты, другие посчитали её высказывания слишком эмоциональными.