«Планета горит в аду»: Виктория Боня высказалась о ситуации в мире

20 июля 2026, 12:25

Боня заявила, что человечество само разрушает своё будущее

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня поделилась эмоциональными размышлениями о происходящем в мире. В своих социальных сетях блогер заявила, что человечество всё сильнее движется к самоуничтожению, а последствия вооружённых конфликтов и экологических катастроф становятся всё более масштабными.





По словам телеведущей, серьёзную тревогу у неё вызвали сообщения о крупном пожаре на складе в Подмосковье. Боня считает, что подобные события лишь усугубляют экологические проблемы, с которыми уже сталкивается планета.





«Планета горит в аду», — сказала она, рассуждая о последствиях происходящего.

«Где и как нас так сильно размотало и разъединило друг от друга, что мы стали заниматься самоуничтожением?.. Такого позорного наследия, как оставляем мы своим детям, не оставляло ещё ни одно поколение», — заявила Боня.