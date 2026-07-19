Тимати рассказал, что его младшая дочь Эмма сделала первые шаги
Тимати признался, что 11-месячная дочь уже научилась ходить
Тимати поделился радостной новостью о своей младшей дочери Эмме, которая родилась в отношениях с Валентиной Ивановой. На VK Fest рэпер рассказал, что девочка недавно сделала первые самостоятельные шаги. Об этом сообщает Super.
По словам артиста, перед поездкой на фестиваль он успел провести время с дочерью и поиграть с ней дома.
«Да, вот только игрался до приезда сюда с младшенькой, с Эммой. Мы с ней играем в прятки, в догонялки. Она вот пошла наконец», — рассказал Тимати.Ведущий мероприятия в шутку заметил, что теперь Эмма будет искать папу до самого вечера.
«Нет, она просто легла спать», — ответил музыкант с улыбкой.Поклонники тепло отреагировали на признание артиста, поздравив Тимати и Валентину Иванову с важным этапом в жизни их дочери.