Тимати рассказал, что его младшая дочь Эмма сделала первые шаги

19 июля 2026, 22:42

Тимати признался, что 11-месячная дочь уже научилась ходить

Тимати (Фото: Instagram* / @timatiofficial)

Тимати поделился радостной новостью о своей младшей дочери Эмме, которая родилась в отношениях с Валентиной Ивановой. На VK Fest рэпер рассказал, что девочка недавно сделала первые самостоятельные шаги. Об этом сообщает Super.





По словам артиста, перед поездкой на фестиваль он успел провести время с дочерью и поиграть с ней дома.





«Да, вот только игрался до приезда сюда с младшенькой, с Эммой. Мы с ней играем в прятки, в догонялки. Она вот пошла наконец», — рассказал Тимати.

«Нет, она просто легла спать», — ответил музыкант с улыбкой.