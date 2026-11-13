От бедности и московского метро до Голливуда, Джеймса Бонда и скандала с ДНК-тестом: Ольга Куриленко отмечает 47-летие
14 ноября Ольга Куриленко отмечает свое 47-летие. Девочка из небогатой семьи, которая когда-то мечтала стать врачом, сумела построить международную карьеру модели и актрисы, сняться с голливудскими звездами и стать девушкой Джеймса Бонда. Однако за красивой историей успеха скрываются непростое детство, два неудачных брака, громкие заявления о национальности и неоднозначные отношения с поклонниками. Как Ольга Куриленко прошла путь от московского метро до мирового кинематографа — в материале «Радио 1».
«Ни о каких развлечениях не было и речи»: трудное детство будущей звездыОльга Куриленко родилась в 1979 году в небольшом городе Бердянске Запорожской области. Ее детство нельзя назвать беззаботным: родители расстались практически сразу после появления девочки на свет, поэтому воспитанием будущей актрисы занималась исключительно мама.
Марина Алябышева родом из Иркутской области, работала учителем рисования в Бердянске. Отец Ольги, Константин Куриленко, был известным в городе танцором. После развода родителей женщине пришлось самостоятельно обеспечивать дочь. Она подрабатывала дополнительными уроками рисования, однако денег все равно не хватало.
Семья жила очень скромно. Под одной крышей с Ольгой и ее матерью находились бабушка, дедушка, тетя, дядя и двоюродный брат. Позже Марина уехала на заработки в другой город, а девочка осталась на попечении бабушки и дедушки.
Несмотря на непростые обстоятельства, Ольга старалась хорошо учиться и всерьез задумывалась о будущем. В детстве она даже хотела стать врачом и не представляла, что когда-нибудь окажется на съемочных площадках Голливуда.
При этом творческие способности будущей знаменитости проявились достаточно рано. Она посещала музыкальную школу, занималась балетом, изучала английский язык и участвовала в школьном драматическом кружке. Эти занятия приносили ей удовольствие, хотя тогда казалось, что увлечение искусством никак не связано с реальной жизнью.
Случайная встреча в метро: как в 13 лет Куриленко заметили модельные агентыСудьбоносным для Ольги оказался 1992 год. Тогда 13-летняя девочка вместе с мамой приехала в Москву на каникулы. Во время поездки в метро ее внешность привлекла внимание представителя модельного агентства, который предложил поучаствовать в кастинге.
Правда, узнав возраст потенциальной модели, мужчина передумал. Но для самой Ольги эта встреча стала настоящим открытием. Она впервые задумалась о том, что модельный бизнес может стать ее профессией, и решила попробовать свои силы в новой сфере.
Куриленко начала посещать специальные курсы и постепенно собирать портфолио. До 15 лет девушка последовательно готовилась к будущей карьере. Помимо привлекательной внешности, у нее было еще одно важное качество — настойчивость и желание учиться.
Мама поддерживала увлечение дочери и периодически сопровождала ее в поездках в российскую столицу. Вскоре женщины приняли решение переехать в Москву окончательно.
В 16 лет Ольга получила выгодное предложение о сотрудничестве и отправилась работать в Париж. Для юной девушки это был серьезный шаг: предстояло покинуть привычную жизнь и самостоятельно строить карьеру в другой стране. Маме также было непросто отпускать дочь, но она понимала, насколько важен этот шанс.
Решение оказалось правильным. Благодаря упорству Куриленко быстро освоилась в модельной индустрии и начала получать предложения от известных изданий. Ее фотографии стали появляться на обложках Vogue, ELLE и Marie Claire.
Вскоре внимание на молодую модель обратили крупные международные бренды. Nivea выбрал ее лицом своей продукции в Японии. Затем последовали сотрудничества с известными косметическими компаниями Clarins и Helena Rubinstein. Постепенно Ольга превратилась в востребованную модель, а количество выгодных контрактов увеличивалось.
При этом Куриленко прекрасно понимала, что модельная карьера не может продолжаться вечно. Поэтому, еще находясь на пике востребованности, она задумалась о дальнейшем профессиональном развитии. Так Ольга пришла к решению освоить актерскую профессию. Для этого она начала заниматься в престижной театральной школе Парижа.
Девушка Джеймса Бонда: роль, которая открыла Куриленко дорогу в ГолливудПервые шаги в кинематографе Ольга сделала в 2001 году. Тогда ей досталась небольшая роль в сериале «Ларго». Опыт работы моделью помогал уверенно чувствовать себя перед камерой, поэтому вскоре последовали новые предложения.
Одной из ранних работ актрисы стала картина «Перст любви». Настоящее внимание зрителей и представителей киноиндустрии Куриленко привлекла в 2006 году, когда появилась в фильме «Париж, я люблю тебя». Ее партнером по съемочной площадке стал Элайджа Вуд, известный по трилогии «Властелин колец».
Следующим заметным этапом стала работа в боевике «Макс Пэйн», вышедшем в 2008 году. В фильме также снялись Марк Уолберг и Мила Кунис. Однако главная роль, изменившая карьеру Ольги, ждала ее впереди. В 2009 году на экраны вышел фильм «Квант милосердия» — очередная часть бондианы. Куриленко сыграла девушку Джеймса Бонда, которого воплотил на экране Дэниел Крейг.
После выхода картины актриса получила мировую известность. Ее работа привлекла внимание публики и кинокритиков, а имя Куриленко стало ассоциироваться с одной из самых известных франшиз мирового кинематографа.
В дальнейшем фильмография актрисы продолжила пополняться международными проектами. В 2010 году она снялась в картине «Центурион», а затем появилась в фильмах «К чуду», «Семь психопатов» и «Обливион». Среди других заметных работ Куриленко — «Искатель воды», «Отпетый мачо» и «Агент Джонни Инглиш 3.0». В 2019 году актриса сыграла в фильме «Курьер», в 2021-м появилась в картине «Черная вдова», а в 2022-м — в «Белом слоне».
Два развода, миллиардер и сын: что известно о личной жизни актрисыВ отличие от профессиональных достижений, личную жизнь Ольга Куриленко предпочитает не выставлять напоказ. Тем не менее некоторые подробности ее отношений неоднократно становились предметом обсуждения в прессе.
В 1999 году актриса вышла замуж за французского фотографа Седрика Ван Моля. После заключения брака она получила французское гражданство. Однако семейное счастье оказалось недолгим: спустя четыре года супруги расстались.
Вторым избранником Куриленко стал американский бизнесмен Демиан Габриэль. Но и этот союз не выдержал испытания временем. Брак продлился всего около шести месяцев. Детей ни в первом, ни во втором браке у актрисы не было.
После двух разводов Ольга сосредоточилась на работе. Однако полностью от романтических отношений она не отказалась. Вскоре у нее начался роман с миллиардером Дэнни Хьюстоном. Возлюбленные встречались около трех лет и даже объявили о помолвке. Несмотря на серьезность отношений, до свадьбы дело так и не дошло.
В 2015 году таблоиды заговорили о новом романе актрисы. На этот раз ее избранником стал актер и журналист Макс Бениц. Куриленко старалась не афишировать отношения, однако скрыть их от внимания публики не удалось. В том же году у пары родился сын Александр Макс Горацио. Ольга не спешила делиться семейными фотографиями с поклонниками: впервые снимок ребенка она опубликовала в социальных сетях только в 2017 году. Но появление общего ребенка не помогло сохранить отношения. Вскоре пара распалась.
Позже папарацци заметили Куриленко в компании актера Бена Купера. Однако и этот роман оказался непродолжительным. Уже в 2020 году стало известно об их расставании.
Сейчас актриса предпочитает не рассказывать о личной жизни. Поэтому поклонникам остается только гадать, свободно ли ее сердце или Ольга просто тщательно скрывает нового избранника.
«Я не 100% украинка»: ДНК-тест, который вызвал волну критикиОдной из самых обсуждаемых тем вокруг Ольги Куриленко стали ее заявления о национальности и происхождении. Долгое время актриса рассказывала, что по отцу имеет украинские корни, а по материнской линии — русские и белорусские. Однако в 2020 году знаменитость неожиданно поделилась результатами ДНК-теста, которые, по ее словам, заставили пересмотреть представления о собственном происхождении.
«Национальность определяют по крови, ведь правда? Так вот я не 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет. Сорри. Мне вообще-то все равно. Но тест так показал. Я сама удивилась», — написала она в личном блоге.По словам актрисы, среди ее предков были русские, белорусы и поляки. Свое заявление она приурочила к поздравлению с Днем Победы, подчеркнув, что считает себя славянкой, а жителей бывших республик СССР назвала «нашими людьми». Публикация вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Часть украинских пользователей негативно восприняла слова знаменитости, а в адрес Куриленко началась настоящая травля.
На следующий день актриса вновь обратилась к подписчикам, решив прояснить ситуацию. Она подчеркнула, что не пыталась затронуть политические вопросы, не заявляла о неприязни к украинцам и не собиралась отказываться от родины. Также Куриленко отдельно отметила, что любит Украину.
От критики ДНК-теста до позиции по Украине: заявления после февраля 2022 годаВопрос происхождения оказался не единственным поводом для обсуждения общественной позиции Куриленко. В феврале 2022 года актриса выступила против политики России в отношении Украины.
Это заявление стало еще одним заметным эпизодом в непростых отношениях знаменитости с частью аудитории. Ранее ее критиковали за слова о национальности, а теперь обсуждение переместилось в политическую плоскость. При этом сама Ольга продолжает строить международную актерскую карьеру и нечасто посвящает публичные выступления подробностям своей личной жизни.