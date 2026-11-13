13 ноября 2026, 15:35

Ольга Куриленко (Фото: Instagram* / @olgakurylenkoofficial)

14 ноября Ольга Куриленко отмечает свое 47-летие. Девочка из небогатой семьи, которая когда-то мечтала стать врачом, сумела построить международную карьеру модели и актрисы, сняться с голливудскими звездами и стать девушкой Джеймса Бонда. Однако за красивой историей успеха скрываются непростое детство, два неудачных брака, громкие заявления о национальности и неоднозначные отношения с поклонниками. Как Ольга Куриленко прошла путь от московского метро до мирового кинематографа — в материале «Радио 1».





Содержание «Ни о каких развлечениях не было и речи»: трудное детство будущей звезды Случайная встреча в метро: как в 13 лет Куриленко заметили модельные агенты Девушка Джеймса Бонда: роль, которая открыла Куриленко дорогу в Голливуд Два развода, миллиардер и сын: что известно о личной жизни актрисы «Я не 100% украинка»: ДНК-тест, который вызвал волну критики От критики ДНК-теста до позиции по Украине: заявления после февраля 2022 года

«Ни о каких развлечениях не было и речи»: трудное детство будущей звезды

Случайная встреча в метро: как в 13 лет Куриленко заметили модельные агенты

Ольга Куриленко (Фото: Instagram* / @olgakurylenkoofficial)

Ольга Куриленко (Фото: Instagram* / @olgakurylenkoofficial)

Девушка Джеймса Бонда: роль, которая открыла Куриленко дорогу в Голливуд

Дэниел Крейг и Ольга Куриленко (Фото: кадр из фильма «Квант милосердия»)

Два развода, миллиардер и сын: что известно о личной жизни актрисы

Ольга Куриленко (Фото: Instagram* / @olgakurylenkoofficial)

«Я не 100% украинка»: ДНК-тест, который вызвал волну критики

Ольга Куриленко (Фото: Instagram* / @olgakurylenkoofficial)

«Национальность определяют по крови, ведь правда? Так вот я не 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет. Сорри. Мне вообще-то все равно. Но тест так показал. Я сама удивилась», — написала она в личном блоге.

От критики ДНК-теста до позиции по Украине: заявления после февраля 2022 года