От боевых наград к государственным постам: Подмосковье помогает участникам СВО построить новую карьеру

01 октября 2025, 12:59

Фото: медиасток.рф

В мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершился первый очный модуль обучения региональной кадровой программы для участников СВО. Речь идет о проекте «Герои Подмосковья». Его главная цель — подготовка высококвалифицированных компетентных кадров из числа участников спецоперации для работы в органы государственной и муниципальной власти, а также в различных коммерческих организациях.