От боевых наград к государственным постам: Подмосковье помогает участникам СВО построить новую карьеру
В мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершился первый очный модуль обучения региональной кадровой программы для участников СВО. Речь идет о проекте «Герои Подмосковья». Его главная цель — подготовка высококвалифицированных компетентных кадров из числа участников спецоперации для работы в органы государственной и муниципальной власти, а также в различных коммерческих организациях.
Финалистами по итогам отбора стали 70 бойцов из Московской области, Москвы, Краснодарского края, Запорожья, Калининграда, Екатеринбурга, Смоленска и других городов. Все они принимали участие в боевых действиях в зоне СВО, имеют боевые заслуги и госнаграды.
Кроме того, Московская область продолжает оказывать поддержку военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ, а также их семьям. Бойцам, поступившим на службу, выплачивается единовременная сумма в размере 1,9 миллиона рублей. К этой сумме добавляется федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей, что в итоге составляет 2,3 миллиона рублей. Контрактники получают стабильное финансовое обеспечение.
В регионе функционирует центр специальной подготовки «Витязь», где новобранцы могут пройти обучение и стать высококвалифицированными операторами беспилотных летательных аппаратов. Эта специальность остаётся одной из самых востребованных и безопасных в условиях специальной военной операции. Обучение длится месяц и проводится опытными бывшими бойцами спецподразделений. Специалисты направляются в зону СВО только после завершения полного курса подготовки. Для получения дополнительной информации и записи на день открытых дверей можно посетить сайт контрактмо.рф, воспользоваться ботом или позвонить по телефонам: +7 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02. Адрес: г.о. Балашиха, Восточное шоссе, 2.
