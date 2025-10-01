Достижения.рф

«Под Богом и огнём»: состоялась премьера фильма военкора RT Александра Симонова

Фото: iStock/zamrznutitonovi

В России состоялась премьера фильма военного корреспондента RT Александра Симонова «Под Богом и огнём».



Картина рассказывает о вере в Бога во время ведения боевых действий, а также о работе священнослужителей в зоне проведения российской спецоперации.

Автор продемонстрировал воплощение судьбы духовенства русского Донбасса в лице настоятеля лисичанского храма, и рассказал истории священнослужителей спецназа «Ахмат» и бригады «Ветераны».

«В полном мраке войны вера занимает важное место и помогает нашим воинам. Там бойцы — на самом переднем крае от Бога и дело их праведное», — говорится в описании фильма.

Отмечается, что лента посвящена всем священнослужителям, погибшим в борьбе за Отечество.
Элина Позднякова

