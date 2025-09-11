День открытых дверей в центре спецподготовки «Витязь» проведут 13 сентября
Видео: ЦСП «Витязь»
В Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе 13 сентября пройдёт День открытых дверей. Об этом говорится в Telegram-канале центра.
«Посетите День открытых дверей в ЦСП «Витязь» в эту субботу! Испытайте всё на себе – оружие, тактику, медицину. Всё по-настоящему», – говорится в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что дни открытых дверей будут проводить в подмосковном Центре спецподготовки в связи с ростом интереса к его работе.
«Центр действует на базе областного пункта отбора на военную службу по контракту. Вижу, что интерес к его работе растёт, поэтому теперь по субботам «Витязь» проводит дни открытых дверей. Приехать может любой желающий, нужны только предварительная запись и паспорт для прохода на территорию», – отметил глава региона.
По его словам, инструкторы покажут, как организована работа центра, как готовят бойцов, расскажут о действиях в критических ситуациях, дадут возможность принять участие в занятиях и ответят на все интересующие вопросы. Тренировки проходят до обеда, затем всех ждёт полевая кухня. У желающих есть возможность заключить контракт на военную службу.
Центр расположен по адресу: городской округ Балашиха, Восточное шоссе, 2. Для регистрации обязательна запись по ссылке.
Первый в России единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту Центра специального назначения «Витязь» начал работу в Балашихе 24 апреля 2023 года. Он стал пилотным проектом, объединившим все этапы оформления контракта с Минобороны в одном месте.
Граждане получают в пункте отбора квалифицированную помощь, проходят необходимые процедуры. Там можно оперативно оформить документы, пройти медкомиссию, получить юридическую помощь, открыть банковский счёт, узнать о мерах социальной поддержки для военнослужащих по контракту и членов их семей.
Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по номерам +7 (498) 732-80-47 и +7 (919) 446-64-02, а также на сайте.
Ранее сообщалось, что в центре открылись курсы подготовки операторов беспилотников. Записаться на них можно через Telegram-бота.