От учёбы в США до семейного скандала и критики Москвы: как сейчас живёт в России серб Петар Зекавица?
Петар Зекавица — сербский актер, который стал известен в России благодаря своим многочисленным ролям в кино и на телевидении. Его жизнь полна интересных поворотов, включая переезд из Белграда в Москву, учебу в США и личные испытания. В материале «Радио 1» расскажем о карьере Зекавицы, его личной жизни и взглядах на современные события.
Путь к успеху Петара ЗекавицаПетар Зекавица родился и вырос в Белграде, но в начале 90-х годов принял решение переехать в Москву. Здесь он поступил в Тихоокеанский университет, а затем продолжил обучение в Нью-Йорке. После событий 11 сентября 2001 года актер вернулся в Россию, где начал развивать свою карьеру.
Актерская карьера и международные проектыПо возвращении в Москву Петар активно занимался актерским мастерством и работал на российском телевидении. За свою карьеру он сыграл более 80 ролей и сотрудничал с такими звездами, как Антонио Бандерас. Его «заграничная» внешность позволила ему часто исполнять роли иностранных бизнесменов, дипломатов и офицеров.
Личная жизнь ЗекавицаПетар Зекавица считает своей главной ролью роль отца. У него есть сын Захар и дочь Софья от первого брака. Несмотря на развод, актер сохраняет близкие отношения с детьми, которые часто живут с ним. Петар признается, что не любит обсуждать свою личную жизнь, однако открыто говорит, что после расставания с первой женой ему было сложно войти в новые отношения.
«Я однолюб, но сейчас не одинок. Моя избранница удивительная личность», — говорил он.
Политические взгляды и общественная позицияХотя Зекавица долгое время считал Россию своей второй родиной, после 2022 года он начал осуждать действия российской власти. В своем микроблоге актер выразил надежду на мирное разрешение конфликта между Россией и Украиной.
«Я молюсь за мир для обеих стран. Эти двое должны жить в мире. Я категорически осуждаю любую агрессию», — написал он.
Петар Зекавица сейчасПетар Зекавица продолжает активно сниматься в кино и работать над собственными сценариями. Его жизнь — это пример человека, который нашел свое место в чужой стране, стал известным актером и при этом не забывает о своих корнях и ответственности как родителя.
В мае состоялась премьера военной драмы «Группа крови» о детском концлагере. Зекавица сыграл в фильме роль Фабро.