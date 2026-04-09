Вышла замуж за миллиардера, поддержала ВСУ и сбежала в Германию: чем солистка «ВИА Гры» Надежда Грановская зарабатывает сейчас?
Участие в группе «ВИА Гра» принесло Надежде Грановской настоящую славу. Она стала первой солисткой коллектива и запомнилась публике не столько вокалом, сколько яркой внешностью и пластикой. Но после событий февраля 2014 года её судьба снова изменилась — ей пришлось принять непростое решение. Подробнее в материале «Радио 1».
Биография Надежды Грановской: детство и становление артисткиНастоящее имя певицы — Надежда Мейхер. Она родилась в селе Збручовка Хмельницкой области, где жила до четырёх лет, а затем приезжала туда каждое лето к бабушке и дедушке. Это время она вспоминает с теплотой — беззаботное детство, игры с другими детьми, шалости вроде кражи клубники и гороха. В те годы Надя мечтала стать дояркой, как бабушка, а позже — продавщицей, как мама.
Мать же хотела для дочери другого будущего — она видела Надежду переводчиком и наняла ей репетитора по английскому. Сама девочка в то время не имела чётких предпочтений, ходила на занятия, как сказали, даже пыталась заниматься лёгкой атлетикой и скрипкой, но бросила это почти сразу. Всё изменилось в 11 лет, когда она оказалась в ансамбле народного танца. Танцы увлекли её настолько, что всё остальное потеряло смысл.
Она поняла, что танец — это способ выражения чувств: радости, грусти, восторга. Именно он определил её дальнейшую судьбу. В 15 лет во время выступления в Хмельницком её заметил хореограф педагогического училища, у которого был свой ансамбль, и пригласил Надю присоединиться. Мать была против, поскольку танцы не считала профессией, но девушка настояла на своём: либо танцы, либо ничего.
Она поступила в педучилище на музыкальное воспитание, но учёба не сильно интересовала её — главное было танцевать. По вечерам она работала танцовщицей, днём училась и репетировала. После выпуска преподавала танцы во Дворце культуры. Но, как и многие её сверстницы, мечтала о сцене и славе.
Судьба улыбнулась ей, когда во время гастролей Валерия Меладзе в Хмельницком она узнала о кастинге в новый музыкальный проект. Надежда подошла к певцу лично. Он представил её хореографу, а вскоре сам позвонил с новостью о зачислении в группу. Тогда она ещё не обладала хорошим вокалом, но выделялась харизмой и внешностью. Именно Меладзе предложил ей псевдоним «Грановская», чтобы он гармонировал с названием коллектива. Надежда взялась за работу с вокальным педагогом, и вскоре её закрутила звёздная жизнь. Хотя, как оказалось, она не была к ней готова.
Звёздный путь: в коллективе и внеГрановская всегда ощущала себя свободной и независимой, но в группе действовали строгие правила, и ей пришлось подстраиваться. Несмотря на популярность, деньги и любовь зрителей, ощущение счастья не было. Даже отношения не спасали от внутреннего дискомфорта. С бизнесменом Александром Лещенко она познакомилась вскоре после прихода в «ВИА Гру», и в 2002 году у них родился сын Игорь. О браке речи не шло, с Александром она рассталась. После рождения ребёнка Надежда ненадолго ушла из коллектива, но быстро вернулась к гастролям.
В 2005 году она впервые покинула группу. Усталость, переутомление и аэрофобия сыграли свою роль. Она наслаждалась свободой: высыпалась, пила кофе, проводила время с сыном, занималась языками и вокалом, сменила имидж и вернула себе фамилию Мейхер. Через три года, набравшись сил, снова вернулась в коллектив. Тогда же судьба свела её с будущим мужем.
Они познакомились на показе Ренаты Литвиновой, куда певица едва успела из-за накладки с приглашением. На мероприятии она встретила бизнесмена Михаила Уржумцева. Сначала они общались по работе — он предложил Надежде и Вере Брежневой стать лицами новой марки одежды. Но позже, случайно оказавшись в Париже одновременно, они провели день вместе, и между ними возникло нечто большее.
Хотя Михаил был женат и воспитывал двоих детей, вскоре он признался в любви. Надежда ответила взаимностью — её тронуло, как трепетно он относился к её сыну. В 2012 году у них родилась дочь Анна, в 2014-м пара поженилась. Они жили на две страны — Надежда в Киеве, Михаил — в Санкт-Петербурге. Певица всегда подчёркивала: она не может представить, что могло бы разрушить их семью. После рождения дочери она снова ушла из группы, начала вести телепередачи, участвовала в шоу, основала модный бренд, продюсировала и снималась в кино. В 2015 году у неё родилась вторая дочь — Мария.
Жизнь измениласьПосле 2014 года Надежда писала в блоге о надежде на мир и диалог. В 2022 году поблагодарила армию и россиян, поддерживающих Украину. Позже её публикации прекратились. Она исчезла из информационного поля, её аккаунт опустел. Осталась только страница бренда одежды.
В октябре 2022 года появилось видео её выступления в Штутгарте, появились слухи, что она живёт в Германии. Спустя год вышла фотосессия с её участием в Венеции. Где сейчас находится Надежда Грановская — неизвестно. Она избегает высказываний на политические темы, возможно, чтобы не навредить мужу, чья карьера связана с Москвой. Кто-то осуждает её за молчание, кто-то понимает. Похоже, Надежда сделала выбор в пользу семьи и теперь живет, стараясь сохранить самое дорогое — брак и детей.
Недавно певица сообщила, что неожиданно обнаружила у себя «экстрасенсорные способности», теперь к ней «приходят сущности», и она записывает видеопрактики для «просветленных» последователей. Грановская проводит стримы на русском языке и делится с аудиторией своими знаниями в области гештальтпсихологии, метафизики и квантовой физики.
Тем временем ее супруг Михаил Уржумцев успешно развивает бизнес как в России, так и на Украине. Он является генеральным директором и владельцем компании «Мэлон фэшн груп», основные активы которой находятся на Кипре. В прошлом году выручка компании составила 61 миллиард рублей, а чистая прибыль достигла семи миллиардов рублей.
Надежда Грановская сегодняСегодня экс-солистка «ВИА Гры» называет себя экстрасенсом и метафизиком. Она утверждает, что обладает способностью входить в состояние транса, общаться с «сущностями» и передавать «божественные послания».
Надежда проводит онлайн-сессии и вебинары, на которых обсуждает вопросы кармы, предназначения и духовного пробуждения. В своих социальных сетях она часто публикует философские размышления и видеозаписи своих «практик».