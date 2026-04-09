«Очень люблю и переживаю»: Прохор Шаляпин тепло высказался о Волочковой после ее операции на ноге
На музыкальной премии «Жара» артист Прохор Шаляпин признался в тёплых чувствах к балерине Анастасии Волочковой, которая недавно перенесла операцию на ноге в Германии. Шоумен подчеркнул, что искренне переживает за коллегу.
На мероприятии побывал корреспондент «Газеты.Ru». По словам Шаляпина, большинство россиян поддерживают Волочкову и желают ей скорейшего восстановления. Он также отметил, что негативно настроенные критики есть у любой публичной личности.
«Я ее очень люблю и переживаю. Настя Волочкова – очень светлая душа. Многие люди, большинство в нашей стране, ее любят, потому что у нас есть черта — всеобъемлющая доброта», — сказал исполнитель.
Операцию на ноге провели Волочковой в феврале. Балерина объясняла, что хирургическое вмешательство потребовалось из-за многолетних нагрузок: она танцует в пуантах уже 40 лет. После появления новостей о проблемах со здоровьем артистки в интернете начали распространяться слухи, в том числе о том, что операция якобы проходила в недорогой клинике. Сама Волочкова эти сведения опровергла.