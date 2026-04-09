«Очень люблю и переживаю»: Прохор Шаляпин тепло высказался о Волочковой после ее операции на ноге

09 апреля 2026, 13:09

Певец Шаляпин волнуется за Волочкову после ее операции на ноге

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

На музыкальной премии «Жара» артист Прохор Шаляпин признался в тёплых чувствах к балерине Анастасии Волочковой, которая недавно перенесла операцию на ноге в Германии. Шоумен подчеркнул, что искренне переживает за коллегу.





На мероприятии побывал корреспондент «Газеты.Ru». По словам Шаляпина, большинство россиян поддерживают Волочкову и желают ей скорейшего восстановления. Он также отметил, что негативно настроенные критики есть у любой публичной личности.





«Я ее очень люблю и переживаю. Настя Волочкова – очень светлая душа. Многие люди, большинство в нашей стране, ее любят, потому что у нас есть черта — всеобъемлющая доброта», — сказал исполнитель.