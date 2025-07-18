Отдала миллион мошенникам, поддержала СВО и предрекла возвращение покинувших РФ артистов: как сейчас живет Любовь Казарновская
Любови Казарновской аплодировали Метрополитен-опера и Ла Скала. Она является первой в мире оперной певицей, которая записала все 103 романса Чайковского. О том, чем сейчас занимается артистка, о её отношении к СВО и творческих успехах, читайте в материале «Радио 1».
В свете софитовЛюбовь Казарновская окончила актёрский факультет (профессия — актёр музыкального театра) академии Гнесиных и Московскую государственную консерваторию. Ещё студенткой Любовь Юрьевна стала выступать на сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, затем служила в Государственном академическом театре имени С. М. Кирова. Известность Казарновской принёс Всесоюзный конкурс вокалистов имени Михаила Глинки: она получила вторую премию. После этого стала выступать на сцене Большого театра.
В 1990-х Казарновская начала сотрудничать с театром «Ковент-Гарден» в Лондоне и оперными театрами Метрополитен-опера в Нью-Йорке и Ла Скала в Италии. Артистка также была членом жюри в проектах «Призрак оперы», «Один в один», «Точь-в-точь». Что касается личной жизни, то в 1989 году певица вышла замуж за австрийского продюсера хорватского происхождения Роберта Росцика, в 1993 году у пары родился сын Андрей Росцик. Он скрипач, лидер «Квартета Малевича».
По информации СМИ, Любовь Казарновская владеет недвижимостью в Италии, Австрии и Москве. Также артистка рассказывала, что построила дом в селе Вятское Ярославской области.
Неизбежность СВО
Любовь Казарновская в интервью Вячеславу Манучарову заявила, что решение начать спецоперацию было неизбежным, происходящие до этого события приближали начало конфликта на Украине.
«<…> Многие меня спрашивают: «Неужели вы не видите, что там происходит? Неужели вам не жаль?» Как не жаль?! Как может женское сердце не жалеть матерей, сестёр, жён…. Мое сердце разрывается… Но я очень хорошо понимаю именно мировоззренческие вещи — идёт переделка мира, которая началась давно», — сказала артистка.Она добавила, что передала книги из своей частной коллекции в библиотеки Донбасса.
«Там никому они не нужны»
Казарновская считает, что большинство покинувших Россию артистов вернутся на родину, так как не найдут себя за рубежом.
«По большому счёту там ведь никому они не нужны. Никому. На первой волне их отъезда к ним [был] интерес. <…> А дальше они становятся зрителю неинтересны», — заявила певица на шоу «Так сказать».
Попала в лапы мошенников
Сейчас Любовь Юрьевна является художественным руководителем кафедры академического пения в Институте современного искусства. В 2023 году начались съёмки фильма «Отель „Онегин“», в котором артистка играет хозяйку гостиницы. Премьера картины намечена на 2025—2026 годы.
В феврале 2024 Казарновская стала жертвой мошенников и лишилась почти миллиона рублей. По данным телеграм-канала «112», мошенники связались с Казарновской от имени коллеги и заявили, что её данные могут оказаться в руках злоумышленников. После этого певице позвонил псевдомайор и сообщил, что с её счёта произведена транзакция в пользу украинской террористической организации. Затем артистку убедили снять деньги и перевести их на якобы безопасный счёт. Также сообщалось, что Казарновская обратилась в полицию.