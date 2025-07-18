Отдала миллион мошенникам, поддержала СВО и предрекла возвращение покинувших РФ артистов: как сейчас живет Любовь Казарновская

18 июля 2025, 12:38

Любовь Казарновская (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Любови Казарновской аплодировали Метрополитен-опера и Ла Скала. Она является первой в мире оперной певицей, которая записала все 103 романса Чайковского. О том, чем сейчас занимается артистка, о её отношении к СВО и творческих успехах, читайте в материале «Радио 1».





Содержание В свете софитов Неизбежность СВО «Там никому они не нужны» Попала в лапы мошенников

В свете софитов

Любовь Казарновская (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Неизбежность СВО

«<…> Многие меня спрашивают: «Неужели вы не видите, что там происходит? Неужели вам не жаль?» Как не жаль?! Как может женское сердце не жалеть матерей, сестёр, жён…. Мое сердце разрывается… Но я очень хорошо понимаю именно мировоззренческие вещи — идёт переделка мира, которая началась давно», — сказала артистка.

«Там никому они не нужны»

«По большому счёту там ведь никому они не нужны. Никому. На первой волне их отъезда к ним [был] интерес. <…> А дальше они становятся зрителю неинтересны», — заявила певица на шоу «Так сказать».

Любовь Казарновская с супругом Робертом Росциком (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)





Попала в лапы мошенников